رابطة محترفي الإسكواش توقِف المصري مصطفى عسل 12 أسبوعًا
الإيقاف جاء بعد اتهام مصطفى عسل بارتكاب ثلاث مخالفات لقواعد السلوك.
أعلنت رابطة المحترفين للإسكواش اليوم الخميس إيقاف اللاعب المصري مصطفى عسل 12 أسبوعًا وتغريمه خمسة آلاف جنيه إسترليني (6341 دولارًا) بعد اتهامه بارتكاب ثلاث مخالفات لقواعد السلوك.
ولن يسمح لعسل، البالغ من العمر 22 عامًا، بالمشاركة في بطولات الرابطة حتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت الرابطة في بيان: "تؤكد رابطة المحترفين أن مصطفى عسل تم إيقافه لمدة 12 أسبوعًا بداية من الـ18 من يوليو، بالإضافة لغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني".
وأوضح اليبان أن إيقاف عسل، المصنف الرابع عالميًّا، جاء بسبب سلوك غير رياضي أو اللعب الخطير والعنف البدني.
ووافق عسل على الإيقاف ورفض الاستئناف.