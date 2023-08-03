رابطة محترفي الإسكواش توقِف المصري مصطفى عسل 12 أسبوعًا

وقالت الرابطة في بيان: "تؤكد رابطة المحترفين أن مصطفى عسل تم إيقافه لمدة 12 أسبوعًا بداية من الـ18 من يوليو، بالإضافة لغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني".

وأوضح اليبان أن إيقاف عسل، المصنف الرابع عالميًّا، جاء بسبب سلوك غير رياضي أو اللعب الخطير والعنف البدني.

ووافق عسل على الإيقاف ورفض الاستئناف.