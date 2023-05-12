علي فرج ونور الشربيني يفوزان ببطولة العالم للإسكواش
احتفظت نور الشربيني وعلي فرج بلقبي بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات في شيكاغو بعد التفوق في نهائيين مصريين أمام نورهان جوهر وكريم عبدالجواد، الليلة الماضية.
وتوجت نور المصنفة الأولى عالميا باللقب للمرة السابعة في مسيرتها والخامسة على التوالي، لتصبح على بعد لقب واحد من الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد صاحبة الرقم القياسي بثمانية ألقاب، عقب تفوقها بنتيجة 11/6 و11/4 و12/10 على نورهان المصنفة الثانية.
وكان هذا النهائي الثالث على التوالي بين اللاعبتين المصريتين، في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار للرجال والسيدات، وفازت نور في كل المواجهات.
وقالت بعد النهائي التاسع لها وهو رقم قياسي ببطولة العالم: "السعادة تغمرني بعد التتويج للمرة السابعة، هذا إنجاز ضخم واستثنائي بالنسبة لي ولا أصدقه".
وأضافت: "أنا سعيدة بالطبع بالاقتراب من رقم نيكول، إنها أسطورة وما فعلته في مسيرتها مذهل وكنت أتطلع إليها دائما".
وأصبح فرج ثاني مصري يحقق لقب بطولة العالم أربع مرات بعد عمرو شبانة، إذ تغلب المصنف الرابع عالميا على عبدالجواد، المصنف 17، بنتيجة 12/10 و11/6 و11/6.
ولم تكتمل رحلة مذهلة لعبدالجواد، بطل العالم 2016، الذي كان يجلس على مقعد متحرك قبل سبعة أشهر بسبب إصابة بالقدم، وتفوق على المصنفين الأول والثاني دييجو إلياس ومحمد الشوربجي في طريقه للنهائي.
وقال فرج الذي غاب عن الملاعب أربعة أشهر بسبب إصابة بالركبة قبل أن يحقق اللقب في شيكاغو للمرة الثالثة: "من الصعب التعبير عن مشاعري، لا يهم عدد مرات فوزي باللقب، النجاح استثنائي للغاية".