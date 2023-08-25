كريستال بالاس يتحرك لضم إيدين هازارد

وساعد هازارد البلوز على الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.

وغادر "هازارد" إنجلترا إلى ريال مدريد، الذي أنفق مبلغًا أوليًا قدره 88.5 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته في العام 2019.

لكنه فشل في إثارة الإعجاب في إسبانيا، وبعد 4 مواسم في النادي، تم الاستغناء عنه مما جعله لاعبًا حرًا.

الإصابات المستمرة قد تجعله يتقاعد قبل الأوان، ومع ذلك، يأمل بالاس في إنقاذ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من الاعتزال.