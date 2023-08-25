كريستال بالاس يتحرك لضم إيدين هازارد
يخطط كريستال بالاس لتحرك مفاجئ لعودة إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
واستمتع هازارد بفترة رائعة استمرت 7 سنوات في تشيلسي، حيث سجل 110 أهداف في 352 مباراة بجميع المسابقات.
وساعد هازارد البلوز على الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.
وغادر "هازارد" إنجلترا إلى ريال مدريد، الذي أنفق مبلغًا أوليًا قدره 88.5 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته في العام 2019.
لكنه فشل في إثارة الإعجاب في إسبانيا، وبعد 4 مواسم في النادي، تم الاستغناء عنه مما جعله لاعبًا حرًا.
الإصابات المستمرة قد تجعله يتقاعد قبل الأوان، ومع ذلك، يأمل بالاس في إنقاذ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من الاعتزال.
ووفقًا لموقع (Football Transfers)، يدرس كريستال بالاس خطوة مثيرة من أجل هازارد.
ويعتقد رئيس كريستال بالاس ستيف باريش أن اللاعب لا يزال لديه ما يقدمه - تجاريًا وعلى أرض الملعب، خاصة وأن المهاجم البلجيكي سيحصل على راتب أساس غير مكلف ولكن مع القدرة على زيادة دخله من خلال مكافآت المظهر والأداء".
وأفادت تقارير أن إيدين هازارد يفكر في اعتزال كرة القدم بعد رحيله عن ريال مدريد.
وبعد أن أنهى عقده مع ريال مدريد قبل الأوان، بدا هازارد مستعدًا للانضمام إلى ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، في إنتر ميامي أو العودة إلى موطنه بلجيكا.
ومع ذلك، زعمت صحيفة AS الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا رفض عرضًا من ميامي، ويفكر في تعليق حذائه نظرًا للإصابات التي لحقت بجسده.
وأضافت الصحيفة أن هازارد وعائلته استقروا في مدريد ولا يريدون مغادرة العاصمة الإسبانية.
وأعلن هازارد، في الموسم الماضي، اعتزاله اللعب الدولي، بعد خروج بلجيكا المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس العالم.
ولم تكن الفترة التي قضاها هازارد في مدريد كما هو متوقع من الناحية الشخصية، على الرغم من أنه كان لا يزال جزءًا من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك.