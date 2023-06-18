هازارد يتحدث عن مستقبله بعد رحيله عن ريال مدريد
تحدث البلجيكي إيدن هازارد عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية تجربته مع ريال مدريد ورحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن عاش 4 مواسم صعبة على المستوى الاحترافي.
وتم تكريم هازارد بين شوطي مباراة بلجيكا والنمسا، مساء السبت، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تواجد داخل سيارة مكشوفة وأخذ جولة حول ملعب "بالدوين".
وبعد 4 مواسم، أعلن ريال مدريد فسخ تعاقده مع هازارد بالتراضي قبل عام من نهاية عقده، لتشير التقارير إلى أن صاحب الـ32 عاما يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، خاصةً بعد لعنة الإصابات التي أفسدت رحلته مع "الميرنغي".
فيما ألمحت تقارير أخرى إلى أن هازارد قد يتجه إلى دوري المحترفين البلجيكي من أجل اللعب لفريق راسينغ وايت دارينغ دي مولينبيك، ليلعب إلى جانب كيليان، شقيقه الأصغر.
وضمن فريق راسينغ التأهل إلى دوري الدرجة الأولى البلجيكي بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية البلجيكي الموسم المنصرم.
وقال هازارد عن مستقبله في تصريحاته لقناة " RBTF" عقب تكريمه أمس: "بصراحة لا أعرف حتى الآن، بعد 3 سنوات معقدة، أريد قضاء بعض الوقت مع عائلتي، الذهاب في إجازة مثل أي شخص آخر. لقد قرأنا الكثير من الأشياء في الأيام القليلة الماضية والكثير من الهراء".
وعن تقارير ارتباطه بالدوريين البلجيكي والأمريكي، أشار: "لا أعلم، سنرى، ما زلت أشعر بأنني قادر على اللعب وأن أصبح لاعب كرة قدم محترفا، لكن في نفس الوقت لقد كنت مستريحا لمدة عامين أو ثلاثة، ما زال لدي بعض الطاقة".
ولم يسجل هازارد سوى 7 أهداف فقط في "الليغا" مع ريال مدريد في 54 مباراة، منها 6 مباريات الموسم المنقضي لم ينجح خلالها في هز الشباك.
هازارد كان قد أنهى مسيرته الدولية في ديسمبر الماضي بعد مونديال قطر 2022، علما أنه أحرز 33 هدفا في 126 مباراة دولية.