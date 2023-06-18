هازارد يتحدث عن مستقبله بعد رحيله عن ريال مدريد

تحدث البلجيكي إيدن هازارد عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية تجربته مع ريال مدريد ورحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن عاش 4 مواسم صعبة على المستوى الاحترافي.

وتم تكريم هازارد بين شوطي مباراة بلجيكا والنمسا، مساء السبت، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تواجد داخل سيارة مكشوفة وأخذ جولة حول ملعب "بالدوين".