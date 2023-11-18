ريال مدريد يعلن رسميًا تشخيص إصابة فينيسيوس جونيور

وسيغيب فينيسيوس عن 7 مواجهات لريال مدريد في جميع المسابقات، أبرزها مباراة نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة يونيون برلين في منافسات دوري أبطال اوروبا.

ولن يشارك فينسيوس أيضًا في 5 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني أمام كل: من قادش، غرناطة ، ريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتين أمام فياريال، وديبورتيفو ألافيس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 32 نقطة.