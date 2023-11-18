ريال مدريد يعلن رسميًا تشخيص إصابة فينيسيوس جونيور
أعلن نادي ريال مدريد التشخيص النهائي لإصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده.
وقال النادي في بيانه، اليوم السبت: "بعد الفحوصات التي أجريت، اليوم، للاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية، مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى".
وتعرض المهاجم البرازيلي للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، أثناء مباراة البرزايل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أمريكا الجنوبية والتي شهدت خسارة السامبا بنتيجة 2/1.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن الدولي البرازيلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.
وبذلك ينضم فينسيوس إلى قائمة المصابين في ريال مدريد بجانب كل من: ميليتاو، كيبا، أردار غولر، وجود بيلينغهام، بالإضافة إلى كامافينغا، وتشواميني.
وسيغيب فينيسيوس عن 7 مواجهات لريال مدريد في جميع المسابقات، أبرزها مباراة نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة يونيون برلين في منافسات دوري أبطال اوروبا.
ولن يشارك فينسيوس أيضًا في 5 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني أمام كل: من قادش، غرناطة ، ريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتين أمام فياريال، وديبورتيفو ألافيس.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 32 نقطة.