مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. لفتة إنسانية من جونيور تجاه أراخو (صورة)
شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة لقطة إنسانية رائعة بين فينسيوس جونيور مهاجم الفريق الملكي، ورونالد أراوخو مدافع النادي الكتالوني.
ويستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.
وأحرز فينسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد بعد مرور 9 دقائق فقط من بداية المباراة، بخطأ من أراخو.
وفي الدقيقة 9 استلم جونيور الكرة من جهة اليسار وراوغ أكثر من مدافع، ليلعبها عرضية اصطدمت برأس أراخو وحولت مسارها إلى شباك تيرشتيغن.
وبعد الهدف ذهب جونيور إلى أراخو وقام بمواساته بسبب الهدف الذاتي الذي أحرزه في مرماه.
ويشهد التاريخ على 252 مواجهة للكلاسيكو على الصعيد الرسمي وتصل إلى 286 مواجهة، بإضافة اللقاءات الودية.
ويتفوق ريال مدريد في رصيد الانتصارات برصيد 101 فوز مقابل 99 انتصارًا لبرشلونة، وتعادلا في 52 مباراة على صعيد مختلف البطولات.
وتقابل الفريقان على صعيد الدوري الإسباني 185 مرة، وفاز ريال مدريد 77 مرة، مقابل 73 مرة لصالح برشلونة بجانب 35 تعادلًا.. وسجل ريال مدريد 298 هدفًا، وأحرز برشلونة 296 هدفًا.