مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. لفتة إنسانية من جونيور تجاه أراخو (صورة)

ويشهد التاريخ على 252 مواجهة للكلاسيكو على الصعيد الرسمي وتصل إلى 286 مواجهة، بإضافة اللقاءات الودية.

ويتفوق ريال مدريد في رصيد الانتصارات برصيد 101 فوز مقابل 99 انتصارًا لبرشلونة، وتعادلا في 52 مباراة على صعيد مختلف البطولات.

وتقابل الفريقان على صعيد الدوري الإسباني 185 مرة، وفاز ريال مدريد 77 مرة، مقابل 73 مرة لصالح برشلونة بجانب 35 تعادلًا.. وسجل ريال مدريد 298 هدفًا، وأحرز برشلونة 296 هدفًا.