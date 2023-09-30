تقرير: ميسي قد يعتزل في نيولز أولد بويز
أمضى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فترة قصيرة في إنتر ميامي، لكن الحديث ما زال مستمرا عن وجهته الجديدة وبالتحديد النادي الذي سيعتزل فيه.
وقرر ميسي تجاهل العودة إلى برشلونة وعرض الهلال السعودي، وفضّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي واختار اللعب لإنتر ميامي.
لكن يبدو أن النادي الأمريكي لن يكون الوجهة الأخيرة لميسي، حيث ينتهي عقده مع إنتر ميامي في 2025.
وفي خطوة يمكن أن تكون عاطفية لميسي، ذكرت صحيفة "ميرور" أن الدولي الأرجنتيني قد ينتقل للعب في بلاده من بوابة نادي الطفولة نيولز أولد بويز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والبالغ من العمر 37 عاما، سينتقل إلى نيولز أولد بويز عندما ينتهي عقده الحالي مع إنتر ميامي.
ويبدو أن ميسي تأقلم في الولايات المتحدة، حيث سجل 11 هدفًا في أول 12 مباراة مع إنتر ميامي، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.
وقاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوريات، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس عام 2018، وصعد الفريق لنهائي كأس الولايات المتحدة لكنه خسر النهائي، حيث تأثر بغياب ميسي للإصابة.
وذكرت "ميرور" أن ميسي يحصل على نحو 50 و60 مليون دولار سنويًا في إنتر ميامي، ويشتمل عقده أيضًا عقودا مربحة مع شركاء، بما في ذلك "Apple" و"Adidas".
ومع ذلك، وبعد أن أمضى معظم حياته بعيدًا عن بلاده الأرجنتين، قد تكون لدى ميسي الرغبة في العودة أخيرًا من خلال اللعب لنيولز أولد بويز.
وبعد أن غادر مسقط رأسه في روزاريو بعمر 13 عامًا فقط؛ لبدء فصل جديد في برشلونة، فإن ميسي قد ينهي مسيرته في الأرجنتين.
وفي 2016 تحدث ميسي عن رغبته في إنهاء مسيرته مع نيولز أولد بويز، وقال: "إذا عدت إلى الأرجنتين غدًا، وهو ما أحبه، فإن النادي الذي سألعب له سيكون نيولز أولد بويز".
لكنه قال لاحقا: "حلمي هو اللعب في نيولز أولد بويز، ولكني لا أعرف ما سيحدث، وجزء من هذا الشك يرجع إلى الطريقة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي".
وأضاف: "لدي عائلة وأولادي يأتون في المقام الأول، ثم أنا، أريدهم أن يكبروا في مكان هادئ، وأن يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة بأمان، من القبيح للغاية رؤية الأشياء التي تحدث في الأرجنتين، حيث يمكنك الخروج إلى الشارع والناس يريدون سرقتك ويمكنهم قتلك".