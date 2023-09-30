تقرير: ميسي قد يعتزل في نيولز أولد بويز

أمضى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فترة قصيرة في إنتر ميامي، لكن الحديث ما زال مستمرا عن وجهته الجديدة وبالتحديد النادي الذي سيعتزل فيه.

وقرر ميسي تجاهل العودة إلى برشلونة وعرض الهلال السعودي، وفضّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي واختار اللعب لإنتر ميامي.

لكن يبدو أن النادي الأمريكي لن يكون الوجهة الأخيرة لميسي، حيث ينتهي عقده مع إنتر ميامي في 2025.

وفي خطوة يمكن أن تكون عاطفية لميسي، ذكرت صحيفة "ميرور" أن الدولي الأرجنتيني قد ينتقل للعب في بلاده من بوابة نادي الطفولة نيولز أولد بويز.