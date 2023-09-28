تشافي يتحدث عن المقارنة بين ميسي ولامين يامال
تحدث تشافي مدرب برشلونة عن المقارنة بين بداية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولامين يامال لاعب برشلونة الحالي.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إشبيلية في الليغا: "علينا أن نتعامل بحذر مع لامين يامال، ولكن مع إدراك أنه سيساعدنا خلال الموسم".
وسئل تشافي هل لامين مثل ميسي في بدايته؟ وأجاب: "إنه مثال جيد، علينا ان نأخذ إدارة فرانك ريكارد مع ميسي كمثال، لقد تعرض لإصابات في البداية، علينا أن نكون حذرين مع لامين يامال".
وتابع: "نحن نعامل لامين كشخص يبلغ من العمر 16 عامًا، نحن قريبون جدًّا منه، نراه جيدًا في التدريبات، سيواجه سيرجيو راموس أو خيسوس نافاس، وهما لاعبان تنافسيان بعمر 36 عامًا".
وأوضح تشافي: "لامين يتمتع بسهولة في المواجهات الثنائية، علينا أن نبحث عنه ونطوره، كما هو الحال مع عثمان ديمبلي أو مع ليونيل ميسي".
ويبلغ لامين يامال من العمر 16 عامًا ومع ذلك شارك في 8 مباريات مع برشلونة الموسم الحالي بواقع 352 دقيقة، صنع فيها 3 أهداف.
وشارك لامين يامال كبديل لمدة 14 دقيقة أمام خيتافي في الجولة الأولى قبل أن يشارك أساسيًّا أمام قادش وفياريال وأوساسونا.
ثم شارك يامال بديلًا أمام ريال بيتيس وسيلتا فيغو وريال مايوركا.
وبشأن انتقادات قناة ريال مدريد للحكام بعد مباراة الديربي وقضية نيغريرا قال تشافي: "لن أبدي رأيي، ماذا يمكنني أن أقول، هذا لا يعنيني".
وأكد مدرب برشلونة: "لم أشعر مطلقًا أن الحكام ساعدونا".
وعن تصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني قال تشافي: "ما يفعله جيرونا رائع، وهو ليس مفاجئًا، يقومون بعمل جيد جدًّا منذ سنوات، في جيرونا يوجد العديد من اللاعبين الجيدين، هذا لا يفاجئني، يقومون بمشروع لسنوات باستخدام نموذج لعب واضح للغاية حيث قام ميشيل (مدرب جيرونا) بذلك بشكل مذهل".
وسيلعب برشلونة مع إشبيلية غدًا الجمعة حيث يتواجد سيرجيو راموس، ثم مع بورتو حيث يتواجد المدافع البرتغالي بيبي.
وعن مواجهة راموس ثم بيبي قال تشافي: "لن تكون هناك مشكلة، لا أخشى أيَّ شيء".