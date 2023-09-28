تشافي يتحدث عن المقارنة بين ميسي ولامين يامال

تحدث تشافي مدرب برشلونة عن المقارنة بين بداية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولامين يامال لاعب برشلونة الحالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إشبيلية في الليغا: "علينا أن نتعامل بحذر مع لامين يامال، ولكن مع إدراك أنه سيساعدنا خلال الموسم".

وسئل تشافي هل لامين مثل ميسي في بدايته؟ وأجاب: "إنه مثال جيد، علينا ان نأخذ إدارة فرانك ريكارد مع ميسي كمثال، لقد تعرض لإصابات في البداية، علينا أن نكون حذرين مع لامين يامال".

وتابع: "نحن نعامل لامين كشخص يبلغ من العمر 16 عامًا، نحن قريبون جدًّا منه، نراه جيدًا في التدريبات، سيواجه سيرجيو راموس أو خيسوس نافاس، وهما لاعبان تنافسيان بعمر 36 عامًا".