سر زيارة فايزة العماري المفاجئة للجزائر (صور)

وقامت عائلة اللاعب بزيارة خاطفة إلى حي القصبة في الجزائر.

ولم يظهر مبابي في الصورة، حيث ظهر فيها والدته فايزة العماري، وعدد من أفراد عائلته.

وكشفت تقارير أن فايزة العماري سافرت إلى الجزائر وبالتحديد حي القصبة العتيق، للراحة والاسترخاء.