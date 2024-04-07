سر زيارة فايزة العماري المفاجئة للجزائر (صور)
تداول مغرّدون صورة لوالدة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، فايزة العماري، في الجزائر، موطن نشأتها، برفقة أسرتها.
وقامت عائلة اللاعب بزيارة خاطفة إلى حي القصبة في الجزائر.
ولم يظهر مبابي في الصورة، حيث ظهر فيها والدته فايزة العماري، وعدد من أفراد عائلته.
وكشفت تقارير أن فايزة العماري سافرت إلى الجزائر وبالتحديد حي القصبة العتيق، للراحة والاسترخاء.
ظهرت فايزة العماري والدة اللاعب كيليان مبابي كممثل ومفاوض باسمه، إذ يعرف الجميع أنها ذات الكلمة العليا فيما يخص نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، إذ إن اللاعب لم يجدد مع ناديه حتى الآن وسط تكهنات بالانتقال إلى ريال مدريد.