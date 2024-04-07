الكاميرات ترصد نقاشًا متوترًا بين مبابي وإنريكي (فيديو)

رصدت الكاميرات نقاشًا متوترًا وساخنًا بين كيليان مبابي ومدربه في باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، خلال مواجهة كليرمو، مساء السبت.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان مع كليرمو بمنافسات الدوري الفرنسي، بهدف لمثله في الوقت القاتل.

واستقبل باريس سان جيرمان نظيره كليرمو ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الفرنسي.

ولم يكن مبابي متواجدًا في التشكيل الأساس للفريق.