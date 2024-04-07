الكاميرات ترصد نقاشًا متوترًا بين مبابي وإنريكي (فيديو)
رصدت الكاميرات نقاشًا متوترًا وساخنًا بين كيليان مبابي ومدربه في باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، خلال مواجهة كليرمو، مساء السبت.
وتعادل فريق باريس سان جيرمان مع كليرمو بمنافسات الدوري الفرنسي، بهدف لمثله في الوقت القاتل.
واستقبل باريس سان جيرمان نظيره كليرمو ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الفرنسي.
ولم يكن مبابي متواجدًا في التشكيل الأساس للفريق.
وقرر المدرب لويس إنريكي الدفع بالنجم الفرنسي كبديل في الدقيقة 68، بعد خروج راندال مواني.
وأظهرت عدسات القناة الناقلة عقب المباراة حديثا ساخنا بين مبابي ومدربه، إذ حرص الطرفان على تغطية أفواههما بأيديهما حتى لا يفهم أحد ما يقولانه.
ووصل كيليان إلى مباراته رقم 300 بقميص باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو في 2018، وسجل 251 هدفًا وصنع 106 أهداف.
وسينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، حيث تشير التقارير إلى أنه سينضم إلى ريال مدريد.