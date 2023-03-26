آكي: لاعبو هولندا تبادلوا "كلمات قاسية" بعد الهزيمة من فرنسا

وتلقت هولندا هزيمة ثقيلة على استاد فرنسا، حيث تأخرت بثلاثة أهداف في أول 23 دقيقة في أول مباراة للمدرب رونالد كومان في فترته الثانية.

وقال آكي في مؤتمر صحفي عشية مباراة هولندا الثانية بالمجموعة الثانية أمام جبل طارق في روتردام، غدًا الإثنين: "كانت هناك بعض الكلمات الصعبة بعد المباراة، وكان هو الوضع ذاته خلال تحليل المباراة في اليوم التالي".

وأضاف: "لكن يجب أن نكون واضحين.. أعتقد أنه من الجيد أن نقول لبعضنا البعض الحقيقة".

لكنه قال إن هذا الموضوع تم غلقه تمامًا الآن، موضحًا: "ناقشنا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل في المباراة القادمة والمستقبل.. لقد انتهى الأمر، ويجب أن نتعلم من هذا كفريق، ولكن أيضًا بشكل فردي، وأهم شيء هو كيفية العودة في المباراة المقبلة".