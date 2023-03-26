آكي: لاعبو هولندا تبادلوا "كلمات قاسية" بعد الهزيمة من فرنسا
كشف المدافع الهولندي "نيثن آكي" أن لاعبي منتخب بلاده وجهوا بعض الكلمات القاسية لبعضهم البعض بعد الخسارة 4-صفر أمام فرنسا في باريس، يوم الجمعة الماضي، في مباراتهم الافتتاحية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وتلقت هولندا هزيمة ثقيلة على استاد فرنسا، حيث تأخرت بثلاثة أهداف في أول 23 دقيقة في أول مباراة للمدرب رونالد كومان في فترته الثانية.
وقال آكي في مؤتمر صحفي عشية مباراة هولندا الثانية بالمجموعة الثانية أمام جبل طارق في روتردام، غدًا الإثنين: "كانت هناك بعض الكلمات الصعبة بعد المباراة، وكان هو الوضع ذاته خلال تحليل المباراة في اليوم التالي".
وأضاف: "لكن يجب أن نكون واضحين.. أعتقد أنه من الجيد أن نقول لبعضنا البعض الحقيقة".
لكنه قال إن هذا الموضوع تم غلقه تمامًا الآن، موضحًا: "ناقشنا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل في المباراة القادمة والمستقبل.. لقد انتهى الأمر، ويجب أن نتعلم من هذا كفريق، ولكن أيضًا بشكل فردي، وأهم شيء هو كيفية العودة في المباراة المقبلة".
واستعادت هولندا الآن أيضًا كودي جاكبو بعد إصابته بالأنفلونزا التي أجبرته على الغياب عن رحلة فرنسا، لكن كومان قال إنه سيتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان مهاجم ليفربول سيلعب ضد جبل طارق يوم الإثنين.
وقال كومان في نفس المؤتمر الصحفي اليوم: "ما إذا كان الفريق قد تجاوز صدمة الهزيمة من فرنسا أم لا، لا أدري، واللاعبون ينتقدون أنفسهم، لقد قيل الكثير في استخلاص المعلومات، حول بنائنا وقوة اللعب".
وأضاف المدرب الهولندي: "جبل طارق سيكون فريقًا مختلفًا تمامًا لكن ما رأيته أمام فرنسا كان مخيبًا للآمال، ولم أتوقع ذلك، وعلينا الفوز على جبل طارق الآن، والفوز أولًا ثم تسجيل الكثير من الأهداف".