فيروس يضرب لاعبي هولندا قبل مواجهة فرنسا بتصفيات يورو 2024

واضطر كومان لاستبعاد عناصر أخرى بسبب إصابات مختلفة، مثل: فرينكي دي يونغ، ستيفن بيرغوين في حين يغيب دينزل دومفريس للإيقاف.

وبعد مواجهة فرنسا ستلعب هولندا على أرضها مع جبل طارق بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات يوم الاثنين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات فرنسا وهولندا وأيرلندا واليونان وجبل طارق.