بدل ميسي.. الهلال يرسل وفدًا للتعاقد مع نيمار
كشفت شبكة "CBSSports" أن نادي الهلال السعودي يدرس التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار إنتر ميامي.
وبحسب الشبكة، فإن الهلال يدرس التعاقد مع نيمار البالغ من العمر 31 عامًا، وإن الفريق السعودي أرسل وفدًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للتأكد من استعداد البرازيلي للانتقال إلى السعودية.
ونقلت أن الهلال، بطل الدوري السعودي 18 مرة، سيكون مستعدًا لدفع 45 مليون يورو كرسوم نقل، لكن الزعيم لم يفتح بعد حوارًا مع باريس سان جيرمان بشأن الصفقة.
وذكرت "CBSSports" أن نيمار سيكون إضافة جديدة للدوري السعودي الذي بات يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.
كما يرتبط نغولو كانتي ورياض محرز وسيرجيو بوسكيتش ولوكا مودريتش بالانضمام إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وذكر جيمس بينغ الذي يعمل في "CBSSports"، أن الطريق طويل لإتمام الصفقة، لكنه أكد أن باريس سان جيرمان سيكون سعيدًا إذا تمت.
ومن المعروف أن باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار في السوق الصيفي؛ بسبب راتبه المرتفع وتكرار إصاباته، علمًا أن العقد بين الطرفين ينتهي في يونيو 2025.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار لا يزال أحد أكثر لاعبي باريس سان جيرمان أجرًا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الرواتب خلف كيليان مبابي، ويحصل النجم البرازيلي على إجمالي 3.67 مليون يورو شهريًا، أي أكثر من 40 مليون يورو في العام.
ومنذ التوقيع مع باريس سان جيرمان في 2017، عانى نيمار من أكثر من 20 إصابة مع النادي، وقضى أيامًا في المستوصف أكثر مما قضى في الملعب، كما ذكرت "سبورت".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان، وأنهى مع الفريق الموسم السادس، وسجل 118 هدفًا وصنع 77. في حين لعب لبرشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.
وكان الهلال يريد التعاقد مع ميسي، حيث تردد أن النادي السعودي عرض على اللاعب الأرجنتيني 500 مليون يورو سنويًا، لكن بطل كأس العالم 2022 اختار اللعب لإنتر ميامي الأمريكي.