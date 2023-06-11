بدل ميسي.. الهلال يرسل وفدًا للتعاقد مع نيمار

كشفت شبكة "CBSSports" أن نادي الهلال السعودي يدرس التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار إنتر ميامي.

وبحسب الشبكة، فإن الهلال يدرس التعاقد مع نيمار البالغ من العمر 31 عامًا، وإن الفريق السعودي أرسل وفدًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للتأكد من استعداد البرازيلي للانتقال إلى السعودية.

ونقلت أن الهلال، بطل الدوري السعودي 18 مرة، سيكون مستعدًا لدفع 45 مليون يورو كرسوم نقل، لكن الزعيم لم يفتح بعد حوارًا مع باريس سان جيرمان بشأن الصفقة.