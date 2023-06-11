بتكلفة 9 ملايين دولار.. جولة في شقة ليونيل ميسي في ميامي (صور)
تصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عناوين الصحف حول العالم يوم الأربعاء عندما تم التأكيد على أنه سيغادر باريس سان جيرمان للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ورفض ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات عروضا من السعودية وناديه السابق برشلونة وفضل اللعب في أمريكا.
وفي الكشف عن أسباب قراره بالانضمام إلى الفريق المملوك لديفيد بيكهام، أشار ميسي إلى رغبته في التركيز على عائلته بعد فترة مضطربة استمرت عامين في العاصمة الفرنسية.
ويريد ميسي أيضًا أن يذهب أطفاله إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة، قبل الانتقال إلى الجامعة، مما يجعل التحول إلى الدوري الأمريكي خيارًا مفهومًا.
ويجب أن تجد زوجة ميسي أنتونيلا وأبنائهم الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو التكيف مع الحياة في البلاد أسهل قليلاً نظرًا لأنهم يمتلكون شقة في ميامي منذ عدة سنوات.
وبحسب موقع "givemesport" سيقيم ميسي وعائلته في شقة فاخرة بقيمة 9 ملايين دولار داخل برج بورش ديزاين المكون من 60 طابقًا، على بعد ثوانٍ فقط من ميامي بيتش.
وبالإضافة إلى المناظر الخلابة التي يوفرها العقار، يمكن للمقيمين أيضًا الاستفادة من عدد من وسائل الراحة الحصرية.
داخل شقة ميسي
وأوضح الموقع أن أول ميزة فريدة يقدمها المجمع هي أنه يحتوي على عدة مصاعد لاستيعاب سيارات السكان - مما يسمح لهم بركن سياراتهم في جناح خاص.
ويمكن لميسي وعائلته أيضًا الاستمتاع بصالة خارجية كبيرة تطل على البحر، بالإضافة إلى مطعم خاص.
تضم الشقة سينما، جنبًا إلى جنب مع أجهزة محاكاة للجولف والسباقات، ويوجد أيضًا ساونا وأستوديو يوغا وصالة ألعاب رياضية للبالغين.
وفي مكان آخر على الموقع الإلكتروني للمجمع، توجد مجموعة من الصور توضح مدى اتساع أماكن معيشة ميسي.
وسيصبح ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الأمريكي، يبلغ راتب ميسي السنوي البالغ 54 مليون دولار في الموسم ما يقرب من أربعة أضعاف الراتب السنوي البالغ 14 مليون دولار الذي دفعه فريق تورونتو إلى لورينزو إنسيني، وهذا مجرد بداية الثروة التي من المحتمل أن يجنيها ميسي أثناء لعبه في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "أتلتيك" أن أسطورة برشلونة سيحصل على حصة من الإيرادات الناتجة عن المشتركين الجدد في خدمة البث الموسمي بالدوري الأمريكي.
ومن المقرر أن تضيف شركة "أديداس" أيضًا المزيد إلى خزائن ميسي بعد أن عرضت عليه حصة من الأرباح الناتجة عن مشاركته في الدوري الأمريكي.