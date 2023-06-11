بتكلفة 9 ملايين دولار.. جولة في شقة ليونيل ميسي في ميامي (صور)

وفي الكشف عن أسباب قراره بالانضمام إلى الفريق المملوك لديفيد بيكهام، أشار ميسي إلى رغبته في التركيز على عائلته بعد فترة مضطربة استمرت عامين في العاصمة الفرنسية.

ويريد ميسي أيضًا أن يذهب أطفاله إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة، قبل الانتقال إلى الجامعة، مما يجعل التحول إلى الدوري الأمريكي خيارًا مفهومًا.

ويجب أن تجد زوجة ميسي أنتونيلا وأبنائهم الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو التكيف مع الحياة في البلاد أسهل قليلاً نظرًا لأنهم يمتلكون شقة في ميامي منذ عدة سنوات.