مجددا.. خصم نقطتين من رصيد ناد إنجليزي بسبب مخالفة مالية

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إنها عاقبت نادي إيفرتون بخصم نقطتين من رصيده في ثاني عقوبة من نوعها توقع عليه هذا الموسم، بعد رفض طعنه ضد اتهام الرابطة له بمخالفة مالية ثانية تتعلق بقواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالبطولة.

وأوضحت الرابطة أن لجنة مستقلة استمعت إلى أدلة النادي ودفوعه في القضية قبل اتخاذ القرار.

وقالت الرابطة في بيان: "قررت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي خصم نقطتين من الرصيد على أن يتم التنفيذ فورا".

وبات رصيد إيفرتون 27 نقطة من 31 مباراة في المركز السادس عشر.

ويلعب إيفرتون مع تشيلسي، ونوتينغهام فورست، وليفربول في الجولات الثلاث المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.