الأفريقي وفيوتشر يتأهلان لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية

تأهل فيوتشر المصري إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه 4/1 على سينجيدا بيج ستارز التنزاني، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 الأول.

وسجل أهداف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة، وأحمد رفعت في الدقيقة 53، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 68، وناصر ماهر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وسجل للضيوف الهدف الوحيد بتوقيع معروف تشاكي في الدقيقة 28.

ولعب فيوتشر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 55، بعد طرد محمود رزق لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.