الأفريقي وفيوتشر يتأهلان لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
تأهل فيوتشر المصري إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه 4/1 على سينجيدا بيج ستارز التنزاني، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 الأول.
وسجل أهداف فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة، وأحمد رفعت في الدقيقة 53، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 68، وناصر ماهر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وسجل للضيوف الهدف الوحيد بتوقيع معروف تشاكي في الدقيقة 28.
ولعب فيوتشر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 55، بعد طرد محمود رزق لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
تأهل الأفريقي
وتأهل الأفريقي التونسي إلى دور المجموعات بعد فوزه على باهاردار الإثيوبي 3/0.
وسجل بسام الصرارفي وكينغسلي ايدو وحمدي العبيدي أهداف الأفريقي في الدقائق 15 و31 و43 على الترتيب.
وعوّض الأفريقي تأخره 0/2 في مباراة الذهاب، ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/2.
ونال اتحاد الجزائر لقب الموسم الماضي في الكونفدرالية الأفريقية، علما أن الصفاقسي أكثر نادٍ تتويجا بلقب المسابقة برصيد 3 ألقاب، مقابل لقبين لكل من نهضة بركان والرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي.