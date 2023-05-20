الأهلي السعودي لا يرفض رحيل عمر السومة

ويرى العربي أن المبلغ كبير في ظل تبقي عام في عقد السومة مع الأهلي، حيث ينتهي بنهاية موسم 2023/2024.

وسيسعى العربي لحسم ملف السومة والوصول لمبلغ يرضي الأطراف كافة قبل انطلاق معسكر الفريق، الذي يبدأ نهاية الشهر المقبل، في ظل رغبة السومة الكبيرة في البقاء.

وسجل عمر السومة 19 هدفا في الدوري القطري هذا الموسم واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مايكل أولونغا لاعب الدحيل الذي سجل 22 هدفا.

وذكرت "الرياضية" أن الأهلي سينظر للعروض المقدمة والأندية الراغبة بضم السومة، وفي مقدمتها الغرافة الذي ينافس العربي على السومة.

ونقلت الصحيفة عن عبدالله الجاسم، وكيل أعمال عمر السومة، قوله: "لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذه الأخبار. الموضوع لدى النادي الأهلي، والسومة الآن لاعب أهلاوي".