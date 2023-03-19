تقرير: عمر السومة يستهدف العودة للأهلي السعودي بعد نهاية إعارته للعربي القطري

كشفت تقارير صحفية أن عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي المعار إلى العربي القطري، يدرس بقوة العودة للنادي السعودي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الراية" القطرية، فإن عمر السومة رفض كل محاولات إدارة العربي لتمديد عقد الإعارة لمدة موسم جديد، وذلك بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم.

وكان السومة قد انتقل من الأهلي لصفوف العربي القطري في صيف 2022، على سبيل الإعارة، بعد هبوط "الراقي" لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.

وقدم السومة مستويات رائعة مع نادي العربي، حيث سجل 15 هدفًا خلال 19 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.