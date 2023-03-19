تقرير: عمر السومة يستهدف العودة للأهلي السعودي بعد نهاية إعارته للعربي القطري
كشفت تقارير صحفية أن عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي المعار إلى العربي القطري، يدرس بقوة العودة للنادي السعودي في نهاية الموسم الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الراية" القطرية، فإن عمر السومة رفض كل محاولات إدارة العربي لتمديد عقد الإعارة لمدة موسم جديد، وذلك بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم.
وكان السومة قد انتقل من الأهلي لصفوف العربي القطري في صيف 2022، على سبيل الإعارة، بعد هبوط "الراقي" لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وقدم السومة مستويات رائعة مع نادي العربي، حيث سجل 15 هدفًا خلال 19 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
وأوضحت الصحيفة أن السومة يرغب بالعودة إلى ناديه السعودي، أملا باللعب معه في دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.
يذكر أن النادي الأهلي كان قد اتخذ قراره بعودة السومة واللاعبين المعارين إلى الفريق في الموسم الجديد، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأخير بحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين، وذلك لتكرار ارتكابه للمخالفات بحق لاعبيه السابقين.
وكان المستشار القانوني يعقوب المطير، قال إن الأهلي لن يستطيع قيد أي من لاعبيه الجدد للموسم المقبل سوى في حال حصوله على التدابير الوقتية من المحكمة الرياضية الدولية.
وعن إمكانية استعادة اللاعبين المعارين وعلى رأسهم الثنائي عمر السومة وإزغان أليوسكي، أشار: "الأهلي سيكون قادرًا على إعادة اللاعبين المعارين، السومة وأليوسكي، لأنهما ما زالا مقيدين في قائمة النادي، وكذلك يمكن للنادي تجديد عقد أي لاعب دون مشاكل".
ويلعب السومة، البالغ من العمر 33 عاما، للنادي الأهلي منذ 2014، قادما من القادسية الكويتي.
وحصد السومة مع الأهلي كأس ولي العهد في 2014، والدوري السعودي في 2015، وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2016، وكأس السوبر في نفس العام.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في ترتيب جدول دوري "يلو" برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز الأول.