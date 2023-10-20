تقرير: اتجاه لإلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه من المتوقع إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبحسب الصحيفة، فإنه مع توسع المسابقات القارية الأوروبية اعتبارًا من الموسم المقبل سيصبح جدول المباريات المزدحم أكثر ازدحامًا.
وعلى سبيل المثال، سيشهد دوري أبطال أوروبا، اعتبارًا من موسم 2024/2025، تنافس 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا في الوقت الحالي، مع استمرار "مرحلة الدوري" الجديدة لمدة 10 أسابيع، أي أربعة أسابيع أكثر من الشكل الحالي.
وعلى هذا النحو، سيكون الضغط أكبر في إنجلترا حيث تلعب الأندية في بطولتين مختلفتين للكأس (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين) بالإضافة إلى الدوري المحلي.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه من المتوقع أن يتم إلغاء الإعادة في الدورين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يمكن أن يلعب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من مباراة واحدة وليس من مباراتي ذهاب وإياب كما هو متبع حاليًّا.
وذكرت الصحيفة، أنه ليس من الواضح متى يمكن أن تحدث التغييرات المحتملة، على الرغم من أنه من المقرر الاتفاق على عقد تلفزيوني جديد في الفترة من 2025 إلى 2026.
بالإضافة إلى التغييرات في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيكون هناك أيضًا تنسيق مختلف لفترة التوقف الدولي من 2025 إلى 2026.
وبدلًا من التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر لخوض أربع مباريات، من المقرر أن تشارك الدول في سلسلة من أربع مباريات مدتها 16 يومًا على المستوى الدولي.
ومن شأن ذلك من الناحية النظرية أن يوفر 12 مكانًا "احتياطيًّا" في منتصف الأسبوع لإقامة المباريات المحلية، لتجنب التصادم غير المرغوب فيه مع المسابقات الأوروبية.
وسبق أن دعا يورغن كلوب مدرب ليفربول الاتحاد الإنجليزي لإجراء إصلاحات، حيث طلب إلغاء الإعادة في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقالت صحيفة "ميرور" إن هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل؛ لأن عمليات الإعادة تدر أموالًا ضخمة للأندية التي تكون في أسفل جدول الترتيب.