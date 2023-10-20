تقرير: اتجاه لإلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

وعلى هذا النحو، سيكون الضغط أكبر في إنجلترا حيث تلعب الأندية في بطولتين مختلفتين للكأس (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين) بالإضافة إلى الدوري المحلي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه من المتوقع أن يتم إلغاء الإعادة في الدورين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يمكن أن يلعب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من مباراة واحدة وليس من مباراتي ذهاب وإياب كما هو متبع حاليًّا.

وذكرت الصحيفة، أنه ليس من الواضح متى يمكن أن تحدث التغييرات المحتملة، على الرغم من أنه من المقرر الاتفاق على عقد تلفزيوني جديد في الفترة من 2025 إلى 2026.

بالإضافة إلى التغييرات في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيكون هناك أيضًا تنسيق مختلف لفترة التوقف الدولي من 2025 إلى 2026.