الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري بسيناريو درامي على حساب فيوتشر (فيديو)

افتتح محمود عبد المنعم (كهربا) التسجيل من ضربة رأس بعد مرور 12 دقيقة مستغلا ركلة ركنية نفذها علي معلول ولم يتمكن محمود جنش حارس مرمى مودرن من إبعادها.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد انطلاقة من منتصف الملعب من حسين الشحات الذي مرر الكرة إلى كهربا الذي لعب تمريرة وضعت الشحات في انفراد مع الحارس ليضعها في الشباك.

وقلص عمر السعيد الفارق في الدقيقة 76 عندما ضغط على مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الذي سدد الكرة في لاعب مودرن لترتد في مرماه.

أدرك محمد محمود التعادل بعدما أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة اصطدمت بأحد لاعبي الأهلي لتغير مسارها إلى داخل مرمى الأهلي في الدقيقة 82؛ ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.

وسجل أنتونيو موديست هدف التقدم في الدقيقة 114 بضربة رأس مستغلا عرضية معلول.

ورغم أن حكم الراية أعلن وجود تسلل في البداية، تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن موديست لم يكن متسللا ليحتسب الهدف.

وبعد دقيقتين فقط، حسم كريم فؤاد الفوز مستغلا خطأ دفاعيا.