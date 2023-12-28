لعبة مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وفيوتشر (فيديو)

ويقام نهائي كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وخلال أحداث الشوط الأول تقدم الأهلي بهدفين، الأول عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا" والثاني عن طريق حسين الشحات.

وبعد الهدف الثاني للأهلي، كان حكم المباراة، محمد عادل يراجع تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف الشحات، وخلال المراجعة قام عبدالكبير الوادي لاعب فيوتشر بإحراز هدف في مرمى الأهلي مستغلا تواجد جميع لاعبي الأحمر في منتصف ملعبهم.

ورفض محمد عادل احتساب الهدف، وقرر استئناف اللعب بعد احتساب هدف الأهلي لصالح حسين الشحات.