كشف أسماء مسربي "العقد الفرعوني" لليونيل ميسي مع برشلونة
قالت صحيفة "سبورت" اليوم الخميس، إنه تم الكشف عن المصدر الرئيسي وراء تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.
وتم تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة قبل أشهر من رحيله عن النادي الكتالوني وانضمامه إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد أجرت الشرطة الكتالونية تحقيقا فيما بات يعرف بـ"بارسا جيت"، ووجدت الشرطة دليلا على أن مديري برشلونة أوسكار غراو المدير العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان جوميز بونتي، هما من قاما بإجراء محادثات بنية متعمدة لتسريب عقود اللاعبين وبينهم بيكيه وميسي.
وأكدت الصحيفة أن كشف الأسرار "جريمة في حد ذاتها"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الكشف سيؤدي إلى ملاحقة قضائية".
وأشارت إلى أن تركيز المحققين كان منصبا على أزمة "بارسا جيت" بدلا من تسريب العقود.
وفي فبراير 2021 فجرت صحيفة "ألموندو" جدلا بعدما سربت تفاصيل عقد ميسي الذي يضم رواتب وحوافز تصل لحوالي 555 مليون يورو في 4 مواسم، ويضم أيضا بندا سريا يسمح له بالحصول على 66 مليون يورو كمكافأة له على وفائه للفريق.
وأكدت الصحيفة أن ميسي تسلم فعلا 33 مليون يورو في شهر تموز 2020 على أن يحصل على النصف الباقي (33 مليون يورو) في نهاية موسم 2020/2021، حتى لو غادر برشلونة ولم يجدد عقده.
كما كشفت الصحيفة من خلال وثيقة أن ميسي في عام 2017 حصل على 138 مليونا في الموسم، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.
وأشارت إلى أن ميسي سيحصل منذ بداية توقيع عقده في موسم 2017/2018 وحتى نهايته في يونيو 2021، على ما يزيد عن نصف مليار يورو، تحديدا 555.237.619 مليون يورو، تتضمن الراتب الثابت الخاص بالنجم الأرجنتيني وحقوق الصورة، بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها الملايين والبدلات، وسلسلة أخرى من المتغيرات، بحسب أهداف مختلفة.