كشف أسماء مسربي "العقد الفرعوني" لليونيل ميسي مع برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد أجرت الشرطة الكتالونية تحقيقا فيما بات يعرف بـ"بارسا جيت"، ووجدت الشرطة دليلا على أن مديري برشلونة أوسكار غراو المدير العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان جوميز بونتي، هما من قاما بإجراء محادثات بنية متعمدة لتسريب عقود اللاعبين وبينهم بيكيه وميسي.

وأكدت الصحيفة أن كشف الأسرار "جريمة في حد ذاتها"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الكشف سيؤدي إلى ملاحقة قضائية".

وأشارت إلى أن تركيز المحققين كان منصبا على أزمة "بارسا جيت" بدلا من تسريب العقود.