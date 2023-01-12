تصميم "قميص ذهبي" خصيصًا للنجم ليونيل ميسي (صور)



ذكر موقع soccerbible أنه تم تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

وصمم "مايسترو فوكواهايلا" قميصًا ذهبيًا مميزًا للغاية لميسي يتميز بعناصر ثلاثية الأبعاد وألوان الأرجنتين الزرقاء المميزة.