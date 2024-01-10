تياغو سيلفا يتدخل لتهدئة جماهير تشيلسي الغاضبة بعد الخسارة أمام ميدلزبره (فيديو)

تدخل تياغو سيلفا، نجم فريق تشيلسي، لتهدئة جماهير ناديه عقب الخسارة أمام ميدلزبره، أمس الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلزبره، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بهدف سجله هايدن هاكني.

واستغل هاكني البالغ عمره 21 عاما تمريرة من أيسايا جونز ليضع صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 37 وصمد ميدلزبره أمام الضغط ليحسم الفوز قبل موقعة ستامفورد بريدج.

وتكبد تشيلسي الخسارة رغم هيمنته على الكرة، لكنه أهدر العديد من الفرص.

وأطلق مشجعو تشيلسي صيحات استهجان ضد اللاعبين في نهاية المباراة، لكن سيكون أمام الفريق فرصة لتدارك الوضع في مباراة الإياب المقررة في 23 من الشهر الجاري.