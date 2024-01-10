تياغو سيلفا يتدخل لتهدئة جماهير تشيلسي الغاضبة بعد الخسارة أمام ميدلزبره (فيديو)
تدخل تياغو سيلفا، نجم فريق تشيلسي، لتهدئة جماهير ناديه عقب الخسارة أمام ميدلزبره، أمس الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلزبره، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بهدف سجله هايدن هاكني.
واستغل هاكني البالغ عمره 21 عاما تمريرة من أيسايا جونز ليضع صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 37 وصمد ميدلزبره أمام الضغط ليحسم الفوز قبل موقعة ستامفورد بريدج.
وتكبد تشيلسي الخسارة رغم هيمنته على الكرة، لكنه أهدر العديد من الفرص.
وأطلق مشجعو تشيلسي صيحات استهجان ضد اللاعبين في نهاية المباراة، لكن سيكون أمام الفريق فرصة لتدارك الوضع في مباراة الإياب المقررة في 23 من الشهر الجاري.
وتداولت وسائل الإعلام الإنجليزية فيديوهات تظهر سيلفا وهو يتوجه للمدرجات ويتحدث مع جماهير ناديه الغاضبة في محاولة لتهدئتهم والاعتذار لهم والتأكيد على قدرة الفريق على التعويض في مباراة الإياب المقبل.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه في الوقت الذي ذهب بعض لاعبي "البلوز" مباشرة إلى الممر في نهاية المباراة، ذهب آخرون لتحية الجماهير التي عبرت عن استيائها.
وأضافت في تقريرها: "كان سيلفا أول من ذهب بنفسه إلى الجماهير ويبدو أنه لاحظ الترحيب السلبي منهم، كما يبدو أنه ناقش شيئًا مع مجموعة قرب قاعدة المدرج قبل أن يغادر بعد وقت قصير وسط تصفيق بعضهم، بينما استمر بعض الجماهير في التعبير عن استيائه".
وقال تياغو سيلفا عقب المباراة عبر حسابه على منصة "إكس" في رسالة للجماهير: "أنا أول من يشعر بالإحباط بسبب النتيجة، لكن لا تزال هناك مباراة الإياب وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي، علينا أن نكون معًا الآن أكثر من أي وقت مضى، شكرا لوجودكم معنا أمس".
وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لميدلزبره على حساب تشيلسي منذ عام 2006 وبالتحديد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي موسم 2006-2007.
وفاز تشيلسي باللقب خمس مرات سابقة كان آخرها عام 2015، فيما بلغ النهائي في عام 2021 ولكنه سقط على يد ليفربول.
أما ميدلزبره ففاز باللقب مرة وحيدة كانت في موسم 2004 على حساب بولتون.