ميدلزبره يهزم تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

اقتنص فريق ميدلزبره فوزا ثمينا على حساب نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مواجهتهما على ملعب ريفرسايد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

ونجح فريق ميدلزبره في إحراز هدفه الأول عن طريق هايدن هاكني في الدقيقة 37، بعدما توغل أشعيا جونز داخل منطق الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ليقابلها هاكني بتسديدة داخل شباك "البلوز".