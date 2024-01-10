ميدلزبره يهزم تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
اقتنص فريق ميدلزبره فوزا ثمينا على حساب نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مواجهتهما على ملعب ريفرسايد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".
ونجح فريق ميدلزبره في إحراز هدفه الأول عن طريق هايدن هاكني في الدقيقة 37، بعدما توغل أشعيا جونز داخل منطق الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ليقابلها هاكني بتسديدة داخل شباك "البلوز".
ويعد ميدلزبره هو أول فريق من الدرجات الأدنى ينتصر على تشيلسي في بطولة كأس محلية منذ برادفورد بنتيجة 4-2 في يناير 2015.
وستقام مباراة الإياب بين تشيلسي وميدلزبره، على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم 23 يناير الجاري.
ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي وميدلزبره، مع الفائز من مباراة فولهام وليفربول، في نهائي كأس كاراباو.
وتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، عقب الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، فى المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.
فيما حجز ميدلزبره مقعده على حساب بورت فايل، المنافس في دورى الدرجة الثانية الإنجليزى، بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.