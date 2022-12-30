"ارقد بسلام".. نجوم العالم يعزون في وفاة بيليه
نعى نجوم كرة القدم العالمية الأسطورة البرازيلي بيليه بعد إعلان وفاته يوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما إُثر صراع مع مرض السرطان.
وكان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر/ أيلول 2021.
كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير/ شباط 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.
وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "العاطفة التي أظهرها لي دائمًا كانت متبادلة في كل لحظة شاركناها، حتى من مسافة بعيدة. لن يُنسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل محبي كرة القدم. ارقد بسلام، الملك بيليه".
وكتب نيمار رسالة مؤثرة بعد وفاة الأسطورة بيليه :" "قبل بيليه ، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد حوّل كرة القدم إلى فن ، إلى ترفيه. أعطى صوتًا للفقراء، للسود، وأعطى رؤية خاصة للبرازيل. لا يزال السحر. بيليه هو إلى الأبد !!".
بينما كتب النجم الفرنسي كليان مبابي :" لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن يُنسى أبدًا. ارقد بسلام ملك".
وكتب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان :" الحديث عن أسطورة أو شخصية تاريخية لا يكفي. لقد تركنا" يا ملك ". كرة القدم ستذكرك دائمًا. ارقد بسلام بيليه "
وكتب إيكر كاسياس :" "يوم حزين للغاية لكرة القدم! أسطورة هذه الرياضة تتركنا. معجبون ومحبوبون. ارقد في سلام بيليه ".
كما قدم ريال مدريد تعازيه لعائلة بيليه والشعب البرازيلي وأصدر بيانا جاء فيه :" يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه لأسره وأحبائه وأنديته والاتحاد البرازيلي وجميع مشجعي كرة القدم في البرازيل وحول العالم. سوف يتذكر كل من يحب الرياضة أسطورة بيليه إلى الأبد ، وإرثه يجعله أحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية ".
ونعى الدولي البرازيلي الشاب رودريغو لاعب ريال مدريد الحالي وسانتوس البرازيلي مواطنه بيليه وكتب :" 29/12 من اليوم سيصبح دائمًا تاريخًا حزينًا. نشأنا في سانتوس نستمع إلى الناس يتحدثون عنك كل يوم ، كيف لعبت بشكل جيد وكشخص، الحمد لله أتيحت لي الفرصة لمقابلتك شخصيًا. لقد كان أحد أكثر أيام حياتي خصوصية! شكرا لك على النصيحة والشجاعة التي أعطيتني إياها بعد محادثتنا. "شيكو ، كن أنت دائما ولا تخاف من أي شيء" هذا سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد. شكراً لكم على كل ما فعلتموه من أجل البلد. ارقد بسلام أيها الملك! ستكون دائمًا الأعظم على الإطلاق ".
ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قال: "لقد كان أول نجم عالمي ومن خلال إنجازاته داخل وخارج الملعب، لعب دورًا رائدًا في صعود كرة القدم لتصبح الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وسيُفتقد بشدة. نيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي كرة القدم، ارقد بسلام، بيليه "
المهاجم البرازيلي ريتشارليسون بعد وفاة بيليه قال: "الرجل الذي أسر العالم وغير تاريخ اللعبة إلى الأبد. ستظل دائمًا الأفضل، لأنه قبل 60 عامًا، مع كل الصعوبات التي واجهتها، كنت تفعل ما هو قليل يمكن أن تفعله اليوم ".