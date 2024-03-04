تفاصيل عقد بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر
قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش وقع عقدا مع الاتحاد لقيادة المنتخب الأول حتى عام 2026.
وسيخلف بيتكوفيتش المدرب جمال بلماضي، بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.
ونشر الاتحاد الجزائري، عبر موقعه على الإنترنت، صور مراسم توقيع عقد بيتكوفيتش مع وليد صادي رئيس الاتحاد.
ووصل بيتكوفيتش إلى الجزائر، أمس الأحد، واستقبله صادي في مطار هواري بومدين.
ويستهدف بيتكوفيتش قيادة الجزائر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم 2026.
وسبق للمدرب البالغ من العمر 60 عاما أن تولى تدريب لاتسيو الإيطالي خلال موسم 2012/2013، وتوج معه بكأس إيطاليا على حساب روما.
وأشرف بيتكوفيتش على تدريب منتخب سويسرا ما بين 2014 و2021، وقاده للتأهل لدور الثمانية في كأس أوروبا 2020، بعد إقصائه منتخب فرنسا بطل العالم 2018.
وبعد رحيله عن سويسرا تولى بيتكوفيتش تدريب بوردو الفرنسي، قبل رحيله في فبراير شباط 2022.
ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط من انتصارين في مباراتين، في مجموعة تضم أيضا منتخبات بوتسوانا، وغينيا، وأوغندا، وموزامبيق، والصومال.