تفاصيل عقد بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش وقع عقدا مع الاتحاد لقيادة المنتخب الأول حتى عام 2026.

وسيخلف بيتكوفيتش المدرب جمال بلماضي، بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ونشر الاتحاد الجزائري، عبر موقعه على الإنترنت، صور مراسم توقيع عقد بيتكوفيتش مع وليد صادي رئيس الاتحاد.

ووصل بيتكوفيتش إلى الجزائر، أمس الأحد، واستقبله صادي في مطار هواري بومدين.