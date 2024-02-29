رسميا.. منتخب الجزائر يتوصل إلى اتفاق مع فلاديمير بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لتولي تدريب المنتخب الأول خلفا لجمال بلماضي.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري تفاصيل التعاقد مع بيتكوفيتش، وقال في بيان: "الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل، في الجزائر في مؤتمر صحفي يوم الإثنين".

وانفصل منتخب الجزائر عن جمال بلماضي في يناير الماضي بعد خروج المنتخب من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.

وفي دور المجموعات تعادل منتخب الجزائر مرتين، وخسر مرة ليتذيل ترتيب المجموعة.

وكان هذا الخروج الثاني على التوالي لمنتخب الجزائي في كأس الأمم الأفريقية علما أنه حصد اللقب في نسخة 2019.