الشباب يحرم الاتحاد من التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي

ومنح حبيب ديالو التقدم للشباب بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة؛ إثر تمريرة منخفضة من زميله يانيك كاراسكو.

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل في البداية، قبل احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وسجل البديل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للاتحاد، فور مشاركته، بضربة رأس في الدقيقة 58.

وأحرز كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب قبل ثماني دقائق من النهاية، عندما استغل فشل دفاع الاتحاد في إبعاد تمريرة عرضية، ليهز مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

واختتم مصعب الجوير أهداف فريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.