الشباب يحرم الاتحاد من التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي
سجل الشباب ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليفوز 3-1 على مضيفه الاتحاد حامل اللقب، ويحرمه من التقدم للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ومنح حبيب ديالو التقدم للشباب بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة؛ إثر تمريرة منخفضة من زميله يانيك كاراسكو.
وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل في البداية، قبل احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وسجل البديل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للاتحاد، فور مشاركته، بضربة رأس في الدقيقة 58.
وأحرز كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب قبل ثماني دقائق من النهاية، عندما استغل فشل دفاع الاتحاد في إبعاد تمريرة عرضية، ليهز مرمى الحارس عبدالله المعيوف.
واختتم مصعب الجوير أهداف فريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ولم يستغل الاتحاد، الذي بدأ الجولة في المركز الرابع، خسارة الأهلي (52 نقطة) أمام الرياض، ليفشل في التقدم للمركز الثالث المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة ليتراجع للمركز الخامس.