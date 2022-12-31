ترتيب الدوري الإسباني: كريم بنزيما يقود ريال مدريد لتخطي بلد الوليد والانفراد بالصدارة

قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على مضيفه بلد الوليد بهدفين 2/0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

واقتنص ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد أن أحرز بنزيما هدفين متأخرين للفريق الملكي، الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء وهدف ثان في الدقيقة 89.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 38 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ3 نقطة ولديه مباراة يوم السبت أمام جاره إسبانيول.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الـ15.