ترتيب الدوري الإسباني: كريم بنزيما يقود ريال مدريد لتخطي بلد الوليد والانفراد بالصدارة
قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على مضيفه بلد الوليد بهدفين 2/0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
واقتنص ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد أن أحرز بنزيما هدفين متأخرين للفريق الملكي، الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء وهدف ثان في الدقيقة 89.
ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 38 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ3 نقطة ولديه مباراة يوم السبت أمام جاره إسبانيول.
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الـ15.
ألميريا يفرط في الفوز على قادش ويسقط في فخ التعادل
فرّط فريق ألميريا الأول لكرة القدم، في تقدمه بهدف أمام قادش مضيفه ليخرج متعادلاً«1-1» في المباراة التي جمعتهما الجمعة، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
وتقدم ألميريا بهدف سجله غونزالو ميليرو عند الدقيقة 40 وتعادل قادش عن طريق لوكاس بيريز عند الدقيقة 83.
ورفع ألميريا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع قادش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
سلتا فيغو يتعادل مع إشبيلية
وفي المباراة الثالثة، تعادل سلتا فيغو مع أشبيلية 1-1 وتقدم سلتا فيجو بهدف سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 33 وتعادل أشبيلية عن طريق كيكي سالاس 54.
وشهدت المباراة طرد خوسيه كارمونا لاعب أشبيلية في الدقيقة 86 ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أشبيلية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.
خيتافي يفوز على مايوركا
وفي مباراة ثانية فاز فريق خيتافي على ضيفه ريال مايوركا 2-0 ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بورخا مايورال الذي سجل هدفي فريقه عند الدقيقتين 51 و78.
ورفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد مايوركا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: