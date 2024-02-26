سالم الدوسري يحطم رقم أسطورة الهلال

حطم سالم الدوسري رقم أسطورة الهلال ياسر القحطاني، بعدما سجل هدفا في فوز الهلال 2/0 على الاتفاق اليوم الإثنين في الدوري السعودي.

وبعد تسجيله الهدف الثاني للهلال على الاتفاق بات الدوسري ثاني أكثر من سجل للهلال في الدوري السعودي برصيد 62 هدفا، متفوقًا على ياسر القحطاني.

ووصل الدوسري إلى الهدف رقم 95 مع الهلال في مختلف المسابقات.

وبشكل عام، ساهم الدوسري في 171 هدفا للهلال في 401 مباراة مع الزعيم، فقد سجل 95 هدفا وصنع 76.