سالم الدوسري يحطم رقم أسطورة الهلال
حطم سالم الدوسري رقم أسطورة الهلال ياسر القحطاني، بعدما سجل هدفا في فوز الهلال 2/0 على الاتفاق اليوم الإثنين في الدوري السعودي.
وبعد تسجيله الهدف الثاني للهلال على الاتفاق بات الدوسري ثاني أكثر من سجل للهلال في الدوري السعودي برصيد 62 هدفا، متفوقًا على ياسر القحطاني.
ووصل الدوسري إلى الهدف رقم 95 مع الهلال في مختلف المسابقات.
وبشكل عام، ساهم الدوسري في 171 هدفا للهلال في 401 مباراة مع الزعيم، فقد سجل 95 هدفا وصنع 76.
وحطم الهلال أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ حقق الفوز الـ14 على التوالي.
وحطم الهلال رقمه السابق (13 فوزا) في 2014، ورقم النصر (13 فوزا) في 2013.
وبفوزه 2/0 على الاتفاق، يرفع الهلال رصيده إلى 59 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط على النصر الثاني.
وحقق الهلال الفوز 19 مرة، وتعادل مرتين، ولم يخسر في 21 مباراة في الدوري السعودي.
وكان آخر فوز للاتفاق على الهلال في 2018، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي، ومنذ ذلك الحين فاز الهلال على الاتفاق 14 مرة وتعادلا مرة.