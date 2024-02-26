ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الاتفاق (فيديو)

أعاد الهلال فارق السبع نقاط مع مطارده النصر بعد الفوز 2/0 على الاتفاق، اليوم الإثنين، في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وحسم الهلال نتيجة المباراة في الشوط الأول، بعدما تقدم له سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 39 من ضربة رأس، وسالم الدوسري في الدقيقة 45+5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.