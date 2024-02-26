ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الاتفاق (فيديو)
أعاد الهلال فارق السبع نقاط مع مطارده النصر بعد الفوز 2/0 على الاتفاق، اليوم الإثنين، في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.
وحسم الهلال نتيجة المباراة في الشوط الأول، بعدما تقدم له سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 39 من ضربة رأس، وسالم الدوسري في الدقيقة 45+5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
يشار إلى أن آخر فوز للاتفاق على الهلال كان في 2018 عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي، ومنذ ذلك الحين فاز الهلال على الاتفاق 14 مرة وتعادلا مرة.
ورفع الهلال رصيده إلى 59 نقطة من 21 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني.
وحقق الهلال الفوز 19 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر في 21 مباراة في الدوري السعودي.
والهلال الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في الدوري السعودي برصيد 64 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف فقط، وهو الأقوى دفاعيا أيضا.
وسيكون الهلال على موعد نهائي عندما يواجه الاتحاد يوم الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.
وسيلتقي الفريقان أيضا في 5 و12 مارس في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.