برشلونة يواجه فالنسيا وسط ضغوط بعد هزيمته أمام أنتويرب

وتوارى الفوز الهام على أتلتيكو مدريد، وذلك بعد الخسارة 4-2 أمام الضيف جيرونا المتصدر بشكل مفاجئ الأحد الماضي قبل هزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا 3-2 على يد مضيفه أنتويرب البلجيكي متذيل المجموعة الثامنة أمس الأربعاء.

ورغم ضمان برشلونة صدارة المجموعة وحجزه مقعدا في دور الـ16 لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلا أن الهزيمة في بلجيكا والتي يعتبرها البعض أسوأ أداء للفريق هذا الموسم جعلت المدرب تشابي موضوعا للكثير من القيل والقال.

وجاءت الهزيمة في أعقاب جدل حول قائمة الفريق التي تصدرت عناوين الأخبار في الليلة التي سبقت المباراة عندما اضطر تشابي وديكو مدير كرة القدم إلى نفي تدخل مزعوم من قبل جوان لابورتا رئيس النادي حول التشكيلة التي ستسافر لخوض المباراة.

وفضل المدرب في البداية إراحة لاعبين مثل إيلكاي غندوغان وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو ولكن بعد ساعات من إعلان القائمة أعلن النادي عن تغييرات تضمنت استبعاد دي يونغ فقط.