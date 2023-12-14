برشلونة يواجه فالنسيا وسط ضغوط بعد هزيمته أمام أنتويرب
يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا الذي يحتل موقعا في وسط ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، بينما يتعرض لضغوط بعد تلقيه هزيمتين في أربعة أيام؛ مما أثار انتقادات من المشجعين ووسائل الإعلام نتيجة عدم الرضا عن مستوى فريق المدرب تشابي هرنانديز.
وتوارى الفوز الهام على أتلتيكو مدريد، وذلك بعد الخسارة 4-2 أمام الضيف جيرونا المتصدر بشكل مفاجئ الأحد الماضي قبل هزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا 3-2 على يد مضيفه أنتويرب البلجيكي متذيل المجموعة الثامنة أمس الأربعاء.
ورغم ضمان برشلونة صدارة المجموعة وحجزه مقعدا في دور الـ16 لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلا أن الهزيمة في بلجيكا والتي يعتبرها البعض أسوأ أداء للفريق هذا الموسم جعلت المدرب تشابي موضوعا للكثير من القيل والقال.
وجاءت الهزيمة في أعقاب جدل حول قائمة الفريق التي تصدرت عناوين الأخبار في الليلة التي سبقت المباراة عندما اضطر تشابي وديكو مدير كرة القدم إلى نفي تدخل مزعوم من قبل جوان لابورتا رئيس النادي حول التشكيلة التي ستسافر لخوض المباراة.
وفضل المدرب في البداية إراحة لاعبين مثل إيلكاي غندوغان وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو ولكن بعد ساعات من إعلان القائمة أعلن النادي عن تغييرات تضمنت استبعاد دي يونغ فقط.
وقال تشافي الذي بدا عليه الانزعاج في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "ما فعلناه كان قرارا توافقيا. لقد قررنا ذلك بأنفسنا.. النادي. لا يعني ذلك أن المدرب في وضع سيئ والرئيس أو ديكو في وضع جيد".
وأضاف: "لقد قررنا ثم يمكنك استنتاج النتائج أو توجيه الانتقادات. ولكن ليس لدينا مشكلة داخلية".
وتابع: "علينا تقييم أدائنا وأن نحاول التحسن ولا سبيل غير ذلك... الأجواء ليست جيدة نحن نمر بمسيرة سيئة وعلينا أن نتجاوز هذا الأمر وأن نفكر في يوم السبت وهي مباراة مهمة".
ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 34 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد الثالث الذي لديه مباراة مؤجلة.