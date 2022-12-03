هل أصبح كريستيانو رونالدو عبئا على منتخب البرتغال؟

وكان يمكن لرونالدو التسجيل لمنتخب بلاده ومساعدتهم في الفوز على كوريا الجنوبية حينما ارتدت الكرة من الحارس، لكن رونالدو حولها إلى خارج المرمى بغرابة شديدة.

وبشكل عام لم يسجل رونالدو للبرتغال في آخر ست مباريات ـ بعيدا عن ضربات الجزاء ـ كما أهدر ست فرص مؤكدة للتسجيل.

وانتهت المباراة الأخيرة للبرتغال في دور المجموعات بالخسارة أمام كوريا الجنوبية، لتتأهل في صدارة مجموعتها رغم ذلك، حيث ستواجه سويسرا في مباراة محفوفة بالمخاطر في ثمن نهائي كأس العالم، وهو ما يجبر المدرب سانتوس على إعادة التفكير في جدوى وجود رونالدو في التشكيل الأساسي في ظل احتفاظه بعناصر أكثر شبابا وقوة على دكة البدلاء مثل لياو مهاجم ميلان.

يقول أوليفر هولت كبير كتاب الرياضة في صحيفة دايلي ميل إن البرتغال يمكنها الفوز بهذه النسخة من كأس العالم لكن بشرط التخلي عن وجود كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي، حيث لم يعد يقدم المردود المطلوب منه في أرض الملعب.

سجل رونالدو هدفا واحدا لمنتخب بلاده في قطر، كان أمام غانا من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، ما منحه رقما قياسيا عالميا بكونه أصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ من كأس العالم، كما أصبح أصغر وأكبر من سجل للبرتغال في المونديال على مر التاريخ.