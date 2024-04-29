اعتداء عنيف على لاعب مغربي في ملهى ليلي

نُقل المغربي أيمن برقوق لاعب هيرتا برلين إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم مروع في ملهى ليلي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن أيمن برقوق البالغ من العمر 25 عاما كان في ملهى ليلي في العاصمة الألمانية يوم السبت، عندما تعرض للاعتداء.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برقوق تعرض لاعتداء جسدي ونُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح في الوجه، قبل أن يخضع لعملية جراحية يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب أيمن برقوق عن بقية الموسم حيث يتعافى من الحادث المؤلم.

وأكد هيرتا برلين الهجوم على برقوق وقال في بيان: "شعرنا بالفزع عندما علمنا أن أيمن برقوق تعرض لهجوم جسدي في ملهى ليلي".