ضربة مزدوجة مثيرة.. ريال مدريد يبدأ خطة التعاقد مع مبابي وبيلينغهام

ونشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية الشهيرة تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد يسعى إلى استغلال حالة "عدم اليقين" في باريس سان جيرمان هذا الصيف بشأن بقاء نجومه، واستكشاف خطوة قياسية عالمية محتملة لكيليان مبابي إلى جانب سعيه وراء جود بيلينغهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد ناقشت بالفعل إمكانية التعاقد بالفعل مع مبابي وبيلينغهام، قائلة: "على الأرجح سيكون صيفًا قياسيًا للإنفاق ليكونوا جزءًا من فريق غالاكتيكوس جديد، ويمكن أن يهيمن على أوروبا خلال العقد المقبل".

وبعد تقارير اتفاق ريال مدريد مع بروسيا دورتموند على بيع بيلينغهام والاقتراب من الإعلان عن الصفقة، فإن النادي الملكي على استعداد لإحياء المفاوضات مع مبابي من جديد، بعد محاولة التوقيع معه مقابل 170 مليون دولار قبل أن يجدد تعاقده مع ناديه الفرنسي في العام 2022.