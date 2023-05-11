ضربة مزدوجة مثيرة.. ريال مدريد يبدأ خطة التعاقد مع مبابي وبيلينغهام
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى إبرام صفقتين "كبيرتين" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع كيليان مبابي وجود بيلينغهام في "ضربة مزدوجة مثيرة".
ويشتد السباق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بيلينغهام، في الوقت الذي قِيل فيه إن ليفربول غير قادر على حسم الصفقة بسبب تكلفتها العالية.
ونشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية الشهيرة تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد يسعى إلى استغلال حالة "عدم اليقين" في باريس سان جيرمان هذا الصيف بشأن بقاء نجومه، واستكشاف خطوة قياسية عالمية محتملة لكيليان مبابي إلى جانب سعيه وراء جود بيلينغهام.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد ناقشت بالفعل إمكانية التعاقد بالفعل مع مبابي وبيلينغهام، قائلة: "على الأرجح سيكون صيفًا قياسيًا للإنفاق ليكونوا جزءًا من فريق غالاكتيكوس جديد، ويمكن أن يهيمن على أوروبا خلال العقد المقبل".
وبعد تقارير اتفاق ريال مدريد مع بروسيا دورتموند على بيع بيلينغهام والاقتراب من الإعلان عن الصفقة، فإن النادي الملكي على استعداد لإحياء المفاوضات مع مبابي من جديد، بعد محاولة التوقيع معه مقابل 170 مليون دولار قبل أن يجدد تعاقده مع ناديه الفرنسي في العام 2022.
ويسعى الفريق الإسباني إلى استغلال حالة عدم الرضا التي تنتاب مبابي، بعد انتقاده علنًا لناديه لاستخدام صورته بشكل بارز جدًا على المواد الترويجية لتذاكر الموسم بباريس، حيث قال نصًا: "لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور، إنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان".
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد سيقوم بـ"إحياء" اهتمامه بالمهاجم مبابي إذا كان هناك تلميح أنه سيكون متاحًا في السوق، حيث أكدت أن إدارة ريال مدريد تملك من الإمكانيات ما يجعلها تقنع مبابي بالتوقيع الفوري.
لقد انزعجوا من فقدانه، في العام 2022، بينما قدمت رابطة الدوري الإسباني شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تمديد عقد باريس سان جيرمان، وصفوها بأنها "فاضحة" بسبب خسائر باريس سان جيرمان المالية.