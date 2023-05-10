"مازحنا المشجعين".. والد هالاند يشرح أزمته مع جماهير ريال مدريد

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، بعد افتتاح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لحامل اللقب 14 مرة، قبل أن يعادل البلجيكي كيفن دي بروين لسيتي منتصف الشوط الثاني.

وتدخل رجال الأمن في ملعب "سانتياغو برنابيو" لإبعاد آلف هالاند، والد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد دخوله في أزمة ومناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد.

وتعليقاً على مقاطع فيديو تظهر رجال الأمن يخرجونه من شرفة إحدى مقصورات الضيافة، كتب ألف-إينغه هالاند على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "حسناً، ريال مدريد لم يكن سعيداً باحتفالنا بعد هدف كيفن دي بروين. بخلاف ذلك، تعيّن علينا أن نتحرّك لأن مشجعي ريال مدريد لم يكونوا سعداء بالتعادل 1-1".

وفيما حصلت مواجهة ساخرة مع جماهير النادي العاصمي القريبين من مقصورته، ردّ لاعب الوسط السابق، البالغ 50 عاماً راهناً، على اتهامات برميه الفول السوداني على جماهير ريال: "حسناً، لم أفعل ذلك. ليس صحيحاً. مازحنا قليلاً جماهير ريال مدريد.. ثم اضطررنا للابتعاد نحو خمسين متراً. لا شيء أكثر من ذلك".