"مازحنا المشجعين".. والد هالاند يشرح أزمته مع جماهير ريال مدريد
شرح والد الهداف النرويجي إرلينغ هالاند سبب إخراجه من شرفة إحدى مقصورات ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الثلاثاء، حيث كان يتابع مباراة فريق نجله مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، بعد افتتاح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لحامل اللقب 14 مرة، قبل أن يعادل البلجيكي كيفن دي بروين لسيتي منتصف الشوط الثاني.
وتدخل رجال الأمن في ملعب "سانتياغو برنابيو" لإبعاد آلف هالاند، والد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد دخوله في أزمة ومناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد.
وتعليقاً على مقاطع فيديو تظهر رجال الأمن يخرجونه من شرفة إحدى مقصورات الضيافة، كتب ألف-إينغه هالاند على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "حسناً، ريال مدريد لم يكن سعيداً باحتفالنا بعد هدف كيفن دي بروين. بخلاف ذلك، تعيّن علينا أن نتحرّك لأن مشجعي ريال مدريد لم يكونوا سعداء بالتعادل 1-1".
وفيما حصلت مواجهة ساخرة مع جماهير النادي العاصمي القريبين من مقصورته، ردّ لاعب الوسط السابق، البالغ 50 عاماً راهناً، على اتهامات برميه الفول السوداني على جماهير ريال: "حسناً، لم أفعل ذلك. ليس صحيحاً. مازحنا قليلاً جماهير ريال مدريد.. ثم اضطررنا للابتعاد نحو خمسين متراً. لا شيء أكثر من ذلك".
ولم ينجح نجله الفتاك، صاحب 51 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بالتسجيل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إذ راقبه بصرامة المدافع الألماني أنطونيو روديغر.
وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على استاد الاتحاد في مانشستر.
وبدا إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مكبلا أمام ريال مدريد، لكن عندما احتاج الفريق إلى لحظة ساحرة برز كيفن دي بروين ليدرك التعادل 1-1، في مباراة ممتعة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وخطف هالاند الأنظار من زملائه، ومن بينهم دي بروين البالغ عمره 31 عاما، بتقديم موسم مذهل كسر فيه العديد من الأرقام القياسية في إنجلترا.
وأحرز المهاجم النرويجي 51 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه واجه صعوبات أمام ثنائي دفاع ريال مدريد أنطونيو روديغر وديفيد ألابا، على العكس مما يحدث في الدوري الإنجليزي.
ولم يقدم هالاند الكثير وتدخل ألابا ليستعيد كرة من أمامه ببراعة، لكن دي بروين كان حاضرا ليدرك التعادل باستاد "سانتياغو برنابيو".