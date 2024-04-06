حازم إمام يقدم استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

قدم حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، استقالته إلى جمال علام، رئيس الاتحاد، ليرحل عن منصبه بعد الإخفاق الأخير لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، حيث كان مشرفا على المنتخب، ومسؤولا عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفراعنة السابق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حازم إمام تغيب عن جلستين من اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى عدم حضوره بطولة كأس العاصمة الأخيرة التي شارك بها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة.

وتابع: "حازم إمام غاضب من أمور كثيرة داخل الاتحاد والقرارات الأخيرة بشأن رحيل فيتوريا وتعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر".