حازم إمام يقدم استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري
قدم حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، استقالته إلى جمال علام، رئيس الاتحاد، ليرحل عن منصبه بعد الإخفاق الأخير لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، حيث كان مشرفا على المنتخب، ومسؤولا عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفراعنة السابق.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن حازم إمام تغيب عن جلستين من اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى عدم حضوره بطولة كأس العاصمة الأخيرة التي شارك بها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة.
وتابع: "حازم إمام غاضب من أمور كثيرة داخل الاتحاد والقرارات الأخيرة بشأن رحيل فيتوريا وتعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر".
وأضاف المصدر: "حازم قرر الرحيل بشكل رسمي وقبل انتهاء مدة المجلس اعتراضا على القرارات الأخيرة".
وأتم: "جمال علام لم يبلغ باقي أعضاء المجلس حتى الآن أو الرد على حازم، وأبلغ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بما حدث".
يذكر أن منتخب مصر كان قد ودع منافسات أمم أفريقيا بعد الخسارة من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وعلى إثرها قام اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لمدرب المنتخب روي فيتوريا والإعلان عن التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.