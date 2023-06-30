لويس كاسترو يتخذ خطوة جديدة تقربه من تدريب النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لبوتافوغو البرازيلي، اتخذ خطوة جديدة قد تقربه من قيادة نادي النصر السعودي في المرحلة المقبلة.
ووفقًا لما ذكره الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، "فقد انتهى اجتماع جمع بين لويس كاسترو ورئيس نادي بوتافوغو، حيث أبلغ المدرب رئيس النادي بالرحيل وقبول العرض الذي قدم إليه من النصر السعودي، كما قام المدرب بتوديع العاملين بالنادي".
وارتبط اسم كاسترو بتدريب النصر، في الفترة الأخيرة، ووافق على العرض ليقود كتيبة "العالمي"، بدءًا من الموسم المقبل.
وكانت شبكة "غلوبو سبورتي" البرازيلية قد ذكرت، مؤخرًا، أن مواجهة بوتافوغو ضد ماغالنيس التشيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كوبا سود أمريكانا ستكون الأخيرة له مع الفريق البرازيلي.
وأشارت التقارير إلى أن كاسترو جذب انتباه مسؤولي النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوغو، إذ يتصدر الفريق ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 30 نقطة من 12 جولة بفارق 7 نقاط عن غريميو الثاني.
وقاد كاسترو بوتافوغو في 81 مباراة فاز في 44 مباراة، وتعادل في 14، وخسر 23.
وسجل الفريق تحت قيادته 115 مباراة، واستقبل 71 هدفًا منذ تولي المهمة في أبريل 2022.
ويمتلك كاسترو تجربة تدريبية في الوطن العربي، حيث قاد الدحيل القطري من قبل وحقق لقب كأس أمير قطر في 2022.
ودرب كاسترو من قبل أندية بورتو، وريو أفي، وشافيز، وفيتوريا غيماريش، في البرتغال، ثم شاختار دونتسك الأوكراني.