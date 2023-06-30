لويس كاسترو يتخذ خطوة جديدة تقربه من تدريب النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لبوتافوغو البرازيلي، اتخذ خطوة جديدة قد تقربه من قيادة نادي النصر السعودي في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، "فقد انتهى اجتماع جمع بين لويس كاسترو ورئيس نادي بوتافوغو، حيث أبلغ المدرب رئيس النادي بالرحيل وقبول العرض الذي قدم إليه من النصر السعودي، كما قام المدرب بتوديع العاملين بالنادي".