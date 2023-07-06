الفيصلي يتوج بدرع الأردن بعد الفوز على الأهلي

ونجح الفيصلي بتحقيق الريمونتادا، بعد أن قلب تأخره إلى فوز ثمين.

وتقدم الأهلي مبكرًا عن طريق سند جعارة في الدقيقة 12، وردَّ عليه أمين الشناينة بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.

ونجح يوسف أبو جلبوش في التقدم للفيصلي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف "الشناينة" الهدف الثالث للفيصلي والثاني له في الدقيقة 92.