الفيصلي يتوج بدرع الأردن بعد الفوز على الأهلي
خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد في الزرقاء
تُوج النادي الفيصلي بطلًا لدرع الأردن في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه والثانية تواليًا، بعد فوزه على الأهلي 3-1 على ملعب الأمير محمد في الزرقاء ضمن الجولة التاسعة.
الفيصلي رفع رصيده إلى 9 ألقاب في مسابقة درع الأردن.
ونجح الفيصلي بتحقيق الريمونتادا، بعد أن قلب تأخره إلى فوز ثمين.
وتقدم الأهلي مبكرًا عن طريق سند جعارة في الدقيقة 12، وردَّ عليه أمين الشناينة بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.
ونجح يوسف أبو جلبوش في التقدم للفيصلي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف "الشناينة" الهدف الثالث للفيصلي والثاني له في الدقيقة 92.
وحقق الفيصلي فوزه التاسع ليحصد درع الأردن بالعلامة الكاملة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة.
ووسع الفيصلي الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه الرمثا.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 ألقاب في مسابقة درع الأردن، مبتعدًا بلقب وحيد عن الوحدات الأكثر تتويجًا بـ 10 ألقاب.