أحداث شغب توقف مباراة الفيصلي والوحدات في فلسطين (فيديو)

وتدخل جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإنهاء شغب الجماهير، وظهر بعد ذلك عدد من الجماهير وهي تغادر الملعب.

وتقدم أحمد أبوشعيرة للفيصلي في الدقيقة 39، وتعادل للوحدات محمود شوكت من ضربة جزاء في الدقيقة 52.