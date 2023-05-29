أحداث شغب توقف مباراة الفيصلي والوحدات في فلسطين (فيديو)
شهدت مباراة الوحدات ومنافسه التقليدي الفيصلي أحداثا مؤسفة أدت لتوقف مباراة الفريقين في بطولة القدس والكرامة، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب فيصل الحسيني في القدس المحتلة، وقعت أعمال شغب واحتكاك بين لاعبي الفريقين بسبب تدخل من أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.
كما ألقى عدد من الجماهير زجاجات مياه ما دفع الحكم الفلسطيني براء أبوعيشة لإيقاف المباراة، وتدخل عناصر أمن الملعب.
ويظهر في مقطع فيديو احتجاج شديد من لاعبي الفيصلي والجهاز الفني على أحد قرارات الحكم في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
وتدخل جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإنهاء شغب الجماهير، وظهر بعد ذلك عدد من الجماهير وهي تغادر الملعب.
وتقدم أحمد أبوشعيرة للفيصلي في الدقيقة 39، وتعادل للوحدات محمود شوكت من ضربة جزاء في الدقيقة 52.
وتقام مباراة الوحدات والفيصلي في بطولة القدس والكرامة قبل أيام من مواجهة الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة درع الاتحاد الأردني، يوم 6 يونيو في العاصمة عمان.
يذكر أن الوحدات توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في شهر مارس/ آذار 2022، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 4/2 على جبل المكبر الفلسطيني.
ويشارك في نسخة 2023 الوحدات والفيصلي وهلال القدس وجبل المكبر.