بايرن ميونخ يسحق ماينز ويتأهل لدور الثمانية في كأس ألمانيا

ودخل جواو كانسيلو التشكيلة الأساسية لبايرن بعد 24 ساعة من انضمامه من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، وقدم بطل الدوري عرضا رائعا وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليحسم المواجهة مبكرا.

افتتح إيريك-مكسيم شوبو-موتنغ التسجيل لبايرن بتسديدة قوية في الدقيقة 17، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وواصل بايرن الضغط وسدد في إطار المرمى بعد ركلة حرة من يوزوا كيميش، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث قبل الاستراحة.

ولعب بايرن بهدوء في الشوط الثاني، وأضاف الهدف الرابع عن طريق ضربة رأس من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 83.

واستحق ماينز أن يسجل هدفا واحدا على الأقل، لكن مدربه بو سفينسون تعرض للطرد بسبب الاحتجاج، قبل أن ينال لاعبه ألكسندر هاك بطاقة حمراء بعدما تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 87.