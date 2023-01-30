بايرن ميونخ يستهدف استعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي

وخرج لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق من حسابات المدرب بيب غوارديولا في الفترة الأخيرة، حيث فضل عليه اللاعب الهولندي ناثان آكي في مركز الظهير الأيسر.

وجلس اللاعب البرتغالي الذي اختير في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز في العامين الماضيين على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وإذا انضم كانسيلو إلى متصدر الدوري الألماني، فإنه سيعوض غياب الظهير المغربي نصير مزراوي الذي يبتعد عن المشاركة مع بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة؛ بسبب مضاعفات في القلب بعد إصابته بكوفيد-19.