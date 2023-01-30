بايرن ميونخ يستهدف استعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي
ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" على الإنترنت، أن بايرن ميونخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني اقترب من استعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية هذا الشهر.
وأضاف التقرير أن الظهير البرتغالي البالغ عمره 28 عاما سيغادر صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة مع إمكانية وجود بند لضمه بشكل نهائي.
وخرج لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق من حسابات المدرب بيب غوارديولا في الفترة الأخيرة، حيث فضل عليه اللاعب الهولندي ناثان آكي في مركز الظهير الأيسر.
وجلس اللاعب البرتغالي الذي اختير في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز في العامين الماضيين على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي في جميع المسابقات.
وإذا انضم كانسيلو إلى متصدر الدوري الألماني، فإنه سيعوض غياب الظهير المغربي نصير مزراوي الذي يبتعد عن المشاركة مع بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة؛ بسبب مضاعفات في القلب بعد إصابته بكوفيد-19.
ونجح بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الجارية في ضم الحارس يان زومر من بروسيا مونشنغلادباخ ودالي بليند في انتقال مجاني.
وسيلعب بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.