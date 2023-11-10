دي خيا يقترب من العودة للدوري الإسباني

واختار مانشستر يونايتد التوقيع مع أندريه أونانا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين ظل الحارس الإسباني بعيدًا عن الأنظار، على الرغم من أنه عاد مؤخرًا إلى مانشستر لرؤية زملائه القدامى، ما أثار تكهنات حول ما قد يكون عودة مثيرة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" يبدو الآن أن ريال بيتيس هو النادي الأقرب من التوقيع مع الحارس المخضرم، حيث فتح محادثات ويستعد لتقديم عقد قصير الأجل لدي خيا على أن تتم الصفقة في يناير.

ويدير ريال بيتيس حاليا مدرب مانشستر سيتي السابق مانويل بيليغريني، وقد حقق بداية قوية للموسم في كل من الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.