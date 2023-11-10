دي خيا يقترب من العودة للدوري الإسباني
أفادت صحيفة "ميرور" بأن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق يجري محادثات للانضمام إلى ريال بيتيس.
ورحل دي خيا، البالغ 33 عامًا، عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعدما قرر النادي الإنجليزي عدم تجديد عقده، بعد 12 عامًا من لعبه للنادي.
واختار مانشستر يونايتد التوقيع مع أندريه أونانا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين ظل الحارس الإسباني بعيدًا عن الأنظار، على الرغم من أنه عاد مؤخرًا إلى مانشستر لرؤية زملائه القدامى، ما أثار تكهنات حول ما قد يكون عودة مثيرة.
ووفقا لصحيفة "ميرور" يبدو الآن أن ريال بيتيس هو النادي الأقرب من التوقيع مع الحارس المخضرم، حيث فتح محادثات ويستعد لتقديم عقد قصير الأجل لدي خيا على أن تتم الصفقة في يناير.
ويدير ريال بيتيس حاليا مدرب مانشستر سيتي السابق مانويل بيليغريني، وقد حقق بداية قوية للموسم في كل من الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.
لكن ليس كل شيء ورديًا بالنسبة للنادي الذي يتخذ من إشبيلية مقرا له، حيث تجاوزوا حاليًا الحد الأقصى للرواتب في الدوري وسيحتاج إلى التخلص من لاعب قبل ضم دي خيا بشروط مخفضة، على الأقل مقارنة بأجره القديم مع مانشستر يونايتد.
وأوضحت "ميرور" أن حارس المرمى البرتغالي روي سيلفا يمكن اعتباره فائضًا عن المتطلبات في فترة الانتقالات لشهر يناير، بعد أن فقد مكانه أمام كلاوديو برافو البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان أيضًا لاعبًا سابقًا لمانشستر سيتي.
ويوم الأحد، يلعب ريال بيتيس أمام منافسه إشبيلية.
وبحسب الصحيفة كان دي خيا يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا خلال سنواته الأربع الأخيرة في مانشستر يونايتد.
وتم ربط الحارس بالانتقال إلى كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان لكنه ظل متاحا منذ الصيف الماضي.
وبدأ دي خيا مسيرته مع أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.