بنزيما مفاجأة مباراة الاتحاد والفيحاء

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن مارسيلو غاياردو استقر على ضم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة الفريق لمواجهة الفيحاء.

ولم تكشف الصحيفة، ما إذا كان بنزيما سيشارك بشكل أساسي أم سيجلس على دكة البدلاء.

ويستضيف نادي الاتحاد، نظيره الفيحاء، في العاشرة مساء الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن لقاءات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وغاب بنزيما عن المشاركة مع الاتحاد في الفترة الماضية بسبب الإصابة، ولم يُشارك أمام الهلال في آخر ثلاث مواجهات في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وارتبط بنزيما بمغادرة الاتحاد في السوق الشتوي الماضي، وتردد أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ليست جيدة.