في ظل التوقعات ببيع مانشستر يونايتد وتوتنهام.. كم تبلغ قيمة الأندية الإنجليزية؟
كشف موقع "sportico" عن القيمة التقديرية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تزايد الأخبار حول طرح عدة ملاك أنديتهم للبيع وأبرزهم مانشستر يونايتد وتوتنهام.
ويتصدر مانشستر يونايتد القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني وحقق إيرادات في سنة 2022 تبلغ 583،2 مليون جنيه استرليني، لكن ملاك الفريق عائلة غليزر يرغبون في مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني لبيع الفريق في ظل اهتمام عدة مستثمرين من قطر والسعودية وملياردير بريطاني، وهو مبلغ أكبر من القيمة المقدرة للنادي.
كما يطلب الملياردير جو لويس مالك توتنهام مبلغا يتراوح ما بين 4 و4.5 مليار جنيه إسترليني لبيع النادي رغم كون القيمة التقديرية للفريق حسب الموقع لا تتجاوز 2.57 مليار جنيه إسترليني ويحتل المركز السادس في القائمة وبلغت إيراداته 444 مليون جنيه إسترليني في 2022، وتتحدث تقارير إعلامية عن اهتمام قطري والملياردير الأمريكي من أصل إيراني جام ناجافي.
وخلف مانشستر يونايتد يأتي ليفربول بقيمة تقديرية تبلغ 3.8 مليار جنيه إسترليني ثم مانشستر سيتي بمبلغ 3،57 مليار جنيه إسترليني وآرسنال رابعا بقيمة تبلغ 2.91 مليار جنيه إسترليني.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس بقيمة تبلغ 2.8 مليار جنيه إسترليني وحقق إيرادات تبلغ 481،3 مليون جنيه إسترليني رغم كون الملياردير الأمريكي تود بوهلي دفع حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني لشراء النادي بعد أزمة تجميد أصول وأموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.
وجاء ويستهام يونايتد أول نادٍ خارج أندية التوب 6 المشهورة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة تقديرية تبلغ 535 مليون جنيه إسترليني وإيرادات تبلغ 255.1 مليون جنيه إسترليني في سنة 2022 واحتل المركز التاسع.
بينما نيوكاسل يونايتد الذي اشتراه صندوق الاستثمار السعودي مقابل حوالي 300 مليون جنيه إسترليني تبلغ قيمته التقديرية 355 مليون جنيه إسترليني وإيراداته في السنة الماضية 179.8 مليون جنيه إسترليني ويحتل المركز العاشر.
ويحتل بورثموت المركز الأخير والعشرين بقيمة تقديرية تبلغ 115 مليون جنيه إسترليني.
وفيما يلي القيمة التقديرية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز: