في ظل التوقعات ببيع مانشستر يونايتد وتوتنهام.. كم تبلغ قيمة الأندية الإنجليزية؟

ويتصدر مانشستر يونايتد القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني وحقق إيرادات في سنة 2022 تبلغ 583،2 مليون جنيه استرليني، لكن ملاك الفريق عائلة غليزر يرغبون في مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني لبيع الفريق في ظل اهتمام عدة مستثمرين من قطر والسعودية وملياردير بريطاني، وهو مبلغ أكبر من القيمة المقدرة للنادي.

كما يطلب الملياردير جو لويس مالك توتنهام مبلغا يتراوح ما بين 4 و4.5 مليار جنيه إسترليني لبيع النادي رغم كون القيمة التقديرية للفريق حسب الموقع لا تتجاوز 2.57 مليار جنيه إسترليني ويحتل المركز السادس في القائمة وبلغت إيراداته 444 مليون جنيه إسترليني في 2022، وتتحدث تقارير إعلامية عن اهتمام قطري والملياردير الأمريكي من أصل إيراني جام ناجافي.