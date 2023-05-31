مورينيو: روما عليه مواجهة التاريخ للتغلب على إشبيلية "المرشح للفوز بالدوري الأوروبي"

ورغم ذلك قال مورينيو إن التاريخ لن يكون حاضرا على أرض الملعب وإن لاعبيه يتشاركون الحماس لتحقيق أول ألقاب روما في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لإشبيلية فإن خوض نهائي الدوري الأوروبي أمر طبيعي، فبالنسبة لنا هو حدث استثنائي".

وأضاف: "أما بالنسبة لجماهير إشبيلية فإن التنقل لمشاهدة نهائي أوروبي مثل التنقل لمباراة في إسبانيا، بالنسبة لنا هذا حدث تاريخي؛ لذا نريد صنع التاريخ.. التاريخ لن يلعب المباراة لكن التاريخ يجعل إشبيلية مرشحا ونحن نحترم ذلك.

وتابع: "لديهم خبرة ليست لدينا لكننا نستحق أن نلعب هذا النهائي، نقول ذلك منذ وقت طويل".