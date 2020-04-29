الفيفا: انقضاء دعوى كأس العالم 2006 يثير القلق بخصوص القضاء السويسري

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن انقضاء دعوى دون حكم في سويسرا بخصوص مدفوعات ترتبط بكأس العالم 2006 يثير القلق في الرياضة وبخصوص نظام القضاء السويسري أيضا.

ووفقا لقانون التقادم لمدة خمس سنوات، انقضى يوم الاثنين الماضي، أجل دعوى ضد كبار الاتحاد الألماني تيو تسفانتسيغر وفولفجانج نيرسباخ وهورست شميدت إلى جانب السويسري أورس لينسي المسؤول السابق في الفيفا قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الاتحادية حكمها.

وتعرض هؤلاء الرجال لاتهام بتضليل الاتحاد الألماني بخصوص مدفوعات بمبلغ عشرة ملايين فرنك سويسري (10.3 مليون دولار).

وتسبب تحويل المدفوعات في فتح تحقيقات عديدة واستقال نيرسباخ من منصبه كرئيس للاتحاد الألماني في ظل ادعاءات بأن المبلغ كان لشراء أصوات لألمانيا لاستضافة كأس العالم التي فازت بالفعل بحق تنظيمها. ونفى المسؤولون الأربعة ارتكاب أي خطأ.

وتعرض ميشيل لوبر المدعي العام السويسري، لمطالبات بالاستقالة بداعي عدم التعامل مع القضية بشكل لائق.

وقال الفيفا في بيان في وقت متأخر، أمس الثلاثاء: "الواقع أن انتهاء هذه القضية دون نتيجة بأي شكل يثير قلقا كبيرا، ليس فقط في كرة القدم، لكن أيضا بخصوص نظام إدارة القضاء في سويسرا".

وأضاف الفيفا أنه يأمل ظهور الحقيقة بخصوص هذه المدفوعات "وأن يتم فرض عقوبة مستحقة للذين ارتكبوا أفعالا خاطئة، وإذا لم يكن ذلك في سويسرا، فربما في مكان آخر".

وكانت المحكمة أوقفت القضية الشهر الماضي وقالت، إن ذلك بناء على تعليمات حكومية بخصوص تجنب الأشخاص فوق 65 عاما للاحتكاك مع العامة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقال الفيفا: "هذه القضية لم تنته بعد لأننا لا يمكن ولا نقبل وجود مبلغ عشرة ملايين فرنك في حسابات الفيفا دون سبب مناسب".