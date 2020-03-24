أمريكا تدعو لتأجيل أولمبياد طوكيو

قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم الاثنين إن أولمبياد طوكيو 2020 يجب أن تتأجل في أحدث انتكاسة للألعاب وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أنها استطلعت آراء حوالي أربعة آلاف رياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأشار 65 بالمئة من المشاركين إلى أن تدريباتهم تضررت بشدة أو توقفت تماما بسبب القيود التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤولو اللجنة الأولمبية الأمريكية إن حتى في حالة تراجع المخاوف الصحية الحالية في الصيف، فإن الضرر الذي أصاب التدريبات وعملية مكافحة المنشطات والبطولات التأهيلية لا يمكن تجاوزه بطريقة مُرضية.

وقالت سوزان ليونز رئيسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمريكية وسارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية في بيان ”في ضوء ذلك أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن مسار التأجيل هو الأفضل.

”نشجع اللجنة الأولمبية الدولية على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان إقامة الألعاب في ظروف آمنة وعادلة لكل المنافسين“.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية إن المنظمة قررت تأجيل الألعاب وتتطلع لإقامتها في 2021.

ويأتي بيان اللجنة الأولمبية الأمريكية بعد أن قالت كندا وأستراليا إنهما لن ترسلا رياضيين إلى الألعاب المقررة في الفترة من 24 يوليو تموز إلى التاسع من أغسطس آب بسبب تفشي فيروس كورونا.