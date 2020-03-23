كندا تنسحب من أولمبياد طوكيو 2020 وبريطانيا تهدد

قالت اللجنة الأولمبية النرويجية إنها لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو 2020؛ بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت كندا، مساء الأحد، عدم إرسال رياضييها للمشاركة في الأولمبياد، ما لم يتم تأجيل الألعاب حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ودعت اللجنة الأولمبية الكندية بشكل عاجل اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية والمنظمين الآخرين، إلى تأجيل الحدث لمدة عام، وفقا لوكالة أنباء ”بلومبرغ“.

وقال جاستن ترودو رئيس وزراء كندا اليوم الإثنين إن اللجنة الأولمبية الكندية اتخذت القرار الصحيح بالانسحاب من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والضغط من أجل تأجيل الألعاب ودعا دولا أخرى للسير على خطى بلاده.

وقال ترودو، الذي كان يتحدث أمام منزله حيث يخضع لحجر صحي، تعليقا على قرار اللجنة الأولمبية الكندية أمس الأحد ”اتخذت بالقطع القرار الصحيح وأدعو الجميع إلى أن يحذو حذوها“.

من جهته قال هيو روبرتسون رئيس الاتحاد البريطاني الأولمبي اليوم الإثنين إن بريطانيا مستعدة للسير على خطى كندا وأستراليا برفض المشاركة في أولمبياد طوكيو إذا لم تتأجل بسبب فيروس كورونا.

وقال روبرتسون لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”إذا استمر الفيروس كما تتوقع الحكومة اعتقد أنه لا توجد أي وسيلة لإرسال بعثة أولمبية“.

وأضاف ”أبلغنا اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل بأننا لا نرى سبيلا للمضي قدما في خطط إقامة الأولمبياد في الوقت الحالي وأتوقع أن ننضم إلى كندا واستراليا خلال وقت قريب“.

وأوضح أن مراكز التدريب لصفوة الرياضيين أغلقت حول البلاد ولا يمكن الاستعداد للمنافسات الأولمبية في بداية يوليو تموز، مضيفا ”هناك قضية أخرى تتعلق بالجاهزية لخوض المنافسات الأولمبية في هذا التوقيت“.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: ”الرياضيون يواجهون غموضا كبيرا في الوضع الحالي“.

وأردف ”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يشاركوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات“.

وتوفي 281 شخصا في بريطانيا بسبب وباء كورونا حتى أمس الأحد وأعلنت الحكومة عن 5683 حالة إصابة مؤكدة معظمها في لندن.

كما رحب فيرنر كوغلر وزير الرياضة النمساوي، اليوم الإثنين، بما وصفه ”قرار كندا الشجاع“ بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.

وقال فيرنر كوغلر في بيان: ”إغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020“.

وتابع: ”من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين، أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020“.